Эта машина обыгрывала УАЗ на бездорожье «в одну калитку», и вот почему
Интересный факт: именно ЛуАЗ, а не вазовская «восьмерка», должен считаться первым отечественным автомобилем с приводом на передние колеса – машина из Луцка построена на изначально переднеприводной платформе, в которой привод на заднюю ось – подключаемый... Однако за ЛуАЗом закрепилась несколько комичная репутация – чего только стоит прозвище «еврейский броневик»...
А ведь машина и впрямь была достойная! Будучи исключительно армейским порождением, по проходимости она давала фору многим внешне более «серьезным» внедорожникам. Видеороликом как раз на эту тему мы хотим с вами поделиться.
Автор приводит 7 причин, по которым водителям ЛуАЗов завидовали даже уазоводы – кстати, об этом явлении недавно рассказывал и эксперт «За рулем». И одна из этих причин – это, конечно же, вес.
Разработчикам ЛуАЗа ставилась задача создать машину максимально компактную и легкую, и это получилось: снаряженная масса машины составляла всего 960 кг. Меньше тонны веса, полностью независимая подвеска, плоское днище!.. Впрочем, мы увлеклись. Давайте подробно рассмотрим все козыри Волыни:
Источник: Гора автофактов
Фото: скриншот видео YouTube
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