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Эта машина обыгрывала УАЗ на бездорожье «в одну калитку», и вот почему

Названо 7 причин, по которым ЛуАЗ-969 превосходил УАЗ-469

Интересный факт: именно ЛуАЗ, а не вазовская «восьмерка», должен считаться первым отечественным автомобилем с приводом на передние колеса – машина из Луцка построена на изначально переднеприводной платформе, в которой привод на заднюю ось – подключаемый... Однако за ЛуАЗом закрепилась несколько комичная репутация – чего только стоит прозвище «еврейский броневик»...

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Поставил полный привод на Жигули – вот что вышло

А ведь машина и впрямь была достойная! Будучи исключительно армейским порождением, по проходимости она давала фору многим внешне более «серьезным» внедорожникам. Видеороликом как раз на эту тему мы хотим с вами поделиться.

Автор приводит 7 причин, по которым водителям ЛуАЗов завидовали даже уазоводы – кстати, об этом явлении недавно рассказывал и эксперт «За рулем». И одна из этих причин – это, конечно же, вес.

Разработчикам ЛуАЗа ставилась задача создать машину максимально компактную и легкую, и это получилось: снаряженная масса машины составляла всего 960 кг. Меньше тонны веса, полностью независимая подвеска, плоское днище!.. Впрочем, мы увлеклись. Давайте подробно рассмотрим все козыри Волыни:

Источник: Гора автофактов

Фото: скриншот видео YouTube

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

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За РулемИннокентий Кишкурно
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