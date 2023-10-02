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Отечественный автопром получит серьезные бюджетные средства: на что пойдут деньгиОтечественный автопром получит серьезные бюджетные средства: на что пойдут деньги
На поддержку российского автопрома в 2024 году...

Отечественный автопром получит серьезные бюджетные средства: на что пойдут деньги

На поддержку российского автопрома в 2024 году направят 30 млрд рублей

В 2024 году из федерального бюджета на поддержку отечественного автопрома будет выделено 30,4 млрд рублей, что на 3,3 млрд больше, чем в этом году. Распределение средств будет идти по нескольким основным направлениям.

В частности, на субсидии в рамках госпрограммы стимулирования (льготного автокредитования), условия которой планируют пересмотреть, предусмотрено 12,3 млрд рублей – на 500 млн больше, чем в 2023 году.

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Существенное увеличение суммы запланировано на госзакупки российских автомобилей – 13,1 млрд рублей против 10 млрд в этом году.

Еще 2 млрд рублей направят на «возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга». А вот объем субсидий производителям автомобильной техники, работающей на природном газе, в 2024 году сократится с 3,3 млрд рублей в этом году до 2,95 млрд в следующем.

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Источник: Известия

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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