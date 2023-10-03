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УАЗовцам удалось повысить проходимость всех моделей

УАЗ вернул своим моделям опцию для бездорожья — за 45 тыс. рублей

Ульяновский автозавод начал оснащать свои автомобили принудительной блокировкой дифференциала заднего моста. Ранее эта важная функция была недоступна, пояснили в компании. Возвращение блокировки стало возможным после того, как автозавод нашел новых поставщиков.

«В связи с изменением цепочек поставок и, как следствие, списка поставщиков оборудования данная опция некоторое время была недоступна для приобретения. Недавно принудительная блокировка дифференциала вновь вернулась в прайс-листы, поскольку спрос на такое дооснащение со стороны клиентов по-прежнему остается высоким», — сообщили в компании.
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За дополнительную функцию автомобилистам придется заплатить 45 тыс. рублей. Опция доступна для всех моделей УАЗ, включая коммерческий транспорт.

Как сообщалось ранее, с сентября Ульяновский автозавод начал оснащать УАЗ Патриот и УАЗ Пикап в комплектациях Base Икар с пакетом Limited специальными демпферами рычагов трансмиссии и раздаточной коробки.

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Источник: Автоновости дня

Фото: Дмитрий Сандимиров/ТАСС

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