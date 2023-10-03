УАЗовцам удалось повысить проходимость всех моделей
Ульяновский автозавод начал оснащать свои автомобили принудительной блокировкой дифференциала заднего моста. Ранее эта важная функция была недоступна, пояснили в компании. Возвращение блокировки стало возможным после того, как автозавод нашел новых поставщиков.
«В связи с изменением цепочек поставок и, как следствие, списка поставщиков оборудования данная опция некоторое время была недоступна для приобретения. Недавно принудительная блокировка дифференциала вновь вернулась в прайс-листы, поскольку спрос на такое дооснащение со стороны клиентов по-прежнему остается высоким», — сообщили в компании.
За дополнительную функцию автомобилистам придется заплатить 45 тыс. рублей. Опция доступна для всех моделей УАЗ, включая коммерческий транспорт.
Как сообщалось ранее, с сентября Ульяновский автозавод начал оснащать УАЗ Патриот и УАЗ Пикап в комплектациях Base Икар с пакетом Limited специальными демпферами рычагов трансмиссии и раздаточной коробки.
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Источник: Автоновости дня
Фото: Дмитрий Сандимиров/ТАСС
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