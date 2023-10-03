Королевский Cadillac выставлен на продажу в России за рекордные 12,5 млн рублей
Объявление о продаже королевского кабриолета Cadillac появилось на онлайн-платформе «Авито-Авто».
Автомобиль Cadillac Thirty Open Tourer 1909 года выпуска оснащен бензиновым двигателем объемом 3,7 л мощностью 30 л.с., у него задний привод, механическая коробка передач.
Цвет кузова – темно-синий, салон обтянут кожей черного цвета. Продавец заверяет, что автомобиль в рабочем состоянии, и просит за него 12,5 млн рублей.
В объявлении говорится, что автомобиль является одним из восьми сохранившихся экземпляров данной модели и комплектации. Было выпущено всего 52 таких кабриолета. Сообщается также, что Cadillac до 2007 года находился в Монако и принадлежал «европейской монаршей особе».
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Источник и фото: Avito.ru
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