Средняя цена подержанного авто в России побила рекорд

Автостат: средняя стоимость авто с пробегом достигла 1,5 млн рублей

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в России в сентябре 2023 года впервые преодолел отметку в 1,5 млн рублей. По данным аналитического агентства «Автостат», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 23% и достигла 1 543,4 тыс. рублей.

Ранее «Автодом» поделился данными, что самыми популярными моделями на вторичном авторынке России в сегменте масс-маркет стали Kia, Hyundai, Skoda и Nissan. При этом продажи автомобилей с пробегом на российском авторынке примерно в восемь раз превышают объемы реализации новых машин. Наибольшим спросом на вторичке пользуются автомобили возрастом от одного до трех лет.

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Источник: Автостат

Фото: Depositphotos