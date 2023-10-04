#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai и Kia распродают остатки и сворачивают бизнес? Проверили слухHyundai и Kia распродают остатки и сворачивают бизнес? Проверили слух
Максим Кадаков: продажа завода Hyundai в Питере...
Toyota Tundra 1794 Limited EditionToyota выпустит роскошный пикап Tundra тиражом 1500 экземпляров
Концерн Toyota представил лимитированную серию...
Ближе к реальности? Новые изображения российского спорткара RossaБлиже к реальности? Новые изображения российского спорткара Rossa
Автогонщик Роман Русинов оформил новый патент...

Средняя цена подержанного авто в России побила рекорд

Автостат: средняя стоимость авто с пробегом достигла 1,5 млн рублей

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в России в сентябре 2023 года впервые преодолел отметку в 1,5 млн рублей. По данным аналитического агентства «Автостат», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 23% и достигла 1 543,4 тыс. рублей.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Достойная (и доступная!) альтернатива кроссоверу – 5 вариантов за 800 тысяч

Ранее «Автодом» поделился данными, что самыми популярными моделями на вторичном авторынке России в сегменте масс-маркет стали Kia, Hyundai, Skoda и Nissan. При этом продажи автомобилей с пробегом на российском авторынке примерно в восемь раз превышают объемы реализации новых машин. Наибольшим спросом на вторичке пользуются автомобили возрастом от одного до трех лет.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник: Автостат

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0