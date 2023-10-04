#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Авторынок России вырос на 26% с начала 2023 годаАвторынок России вырос на 26% с начала 2023 года
Официальные дилеры увеличили продажи новых...
На АВТОВАЗе опровергли отсутствие автомобилей Lada по заводской ценеНа АВТОВАЗе опровергли отсутствие автомобилей Lada по заводской цене
АВТОВАЗ: Lada по заводской цене всегда есть в...
С чего начинается Lada: на АВТОВАЗе рассказали, из чего делают автомобилиС чего начинается Lada: на АВТОВАЗе рассказали, из чего делают автомобили
Россиянам рассказали, из какого металла...

С чего начинается Lada: на АВТОВАЗе рассказали, из чего делают автомобили

Россиянам рассказали, из какого металла производят Лады

На фоне большого количества представленных на российском авторынке автомобилей, включая иностранные, продукция АВТОВАЗа давно и прочно заняла свою нишу. Одной из самых распространенных марок является Lada.

Специалисты прославленного предприятия поделились информацией о том, из чего же делают российский автомобиль. Конечно, для его производства необходима сталь, она приходит на завод в рулонах массой 8–12 тонн. Причем кузов делается из нескольких сортов разной стали.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Достойная (и доступная!) альтернатива кроссоверу – 5 вариантов за 800 тысяч

Каждый лист стали имеет свою толщину: есть от тонкого и пластичного для лицевых панелей (0,6–0,8 мм), есть лист толщиной до 1 мм и выше для повышенной прочности каркаса кузова.

В частности, у Lada Vesta при изготовлении лицевых деталей используется только высококачественный двухсторонний горячеоцинкованный лист. А такие детали, как усилители стоек лобового стекла, лонжероны, детали пола, порогов и сменные балки с краш-боксами под бамперами, производятся из стали повышенной прочности.

АВТОВАЗ является одним из крупнейших партнеров Магнитогорского металлургического комбината. Начиная с 2015 года металлурги поставляют автопроизводителю опытно-промышленные и промышленные партии холоднокатаного и горячеоцинкованного рулонного проката из высокопрочных марок стали для производства внешних и внутренних деталей Lada Vesta.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник: LadaOnlain

Фото: Depositphotos, «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Поделиться:
Оцените материал:
0