С чего начинается Lada: на АВТОВАЗе рассказали, из чего делают автомобили

Россиянам рассказали, из какого металла производят Лады

На фоне большого количества представленных на российском авторынке автомобилей, включая иностранные, продукция АВТОВАЗа давно и прочно заняла свою нишу. Одной из самых распространенных марок является Lada.

Специалисты прославленного предприятия поделились информацией о том, из чего же делают российский автомобиль. Конечно, для его производства необходима сталь, она приходит на завод в рулонах массой 8–12 тонн. Причем кузов делается из нескольких сортов разной стали.

Каждый лист стали имеет свою толщину: есть от тонкого и пластичного для лицевых панелей (0,6–0,8 мм), есть лист толщиной до 1 мм и выше для повышенной прочности каркаса кузова.

В частности, у Lada Vesta при изготовлении лицевых деталей используется только высококачественный двухсторонний горячеоцинкованный лист. А такие детали, как усилители стоек лобового стекла, лонжероны, детали пола, порогов и сменные балки с краш-боксами под бамперами, производятся из стали повышенной прочности.

АВТОВАЗ является одним из крупнейших партнеров Магнитогорского металлургического комбината. Начиная с 2015 года металлурги поставляют автопроизводителю опытно-промышленные и промышленные партии холоднокатаного и горячеоцинкованного рулонного проката из высокопрочных марок стали для производства внешних и внутренних деталей Lada Vesta.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: LadaOnlain

Фото: Depositphotos, «За рулем»