ГИБДД восстановила работу после масштабного технического сбоя
Все государственные услуги, в том числе связанные с регистрацией автомототранспортных средств, предоставляются МРЭО ГИБДД в штатном режиме. Ведомству удалось устранить проблему, которая вызвала технический сбой в информационной системе и сделала невозможным проведение регистрационных мероприятий.
Чем был вызван сбой, в МВД не сообщили.
«В настоящее время возобновлено бесперебойное функционирование информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов Госавтоинспекции», – сообщили в пресс-центре МВД России.
В ГИБДД пообещали, что в приоритетном порядке в подразделениях Госавтоинспекции будут обслужены граждане, которые не смогли получить услуги из-за технического сбоя системы.
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Источник: МВД Медиа
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
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