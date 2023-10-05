ГИБДД восстановила работу после масштабного технического сбоя

МРЭО ГИБДД вновь предоставляют государственные услуги в полном объеме

Все государственные услуги, в том числе связанные с регистрацией автомототранспортных средств, предоставляются МРЭО ГИБДД в штатном режиме. Ведомству удалось устранить проблему, которая вызвала технический сбой в информационной системе и сделала невозможным проведение регистрационных мероприятий.

Чем был вызван сбой, в МВД не сообщили.

«В настоящее время возобновлено бесперебойное функционирование информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов Госавтоинспекции», – сообщили в пресс-центре МВД России.

В ГИБДД пообещали, что в приоритетном порядке в подразделениях Госавтоинспекции будут обслужены граждане, которые не смогли получить услуги из-за технического сбоя системы.

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Источник: МВД Медиа

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»