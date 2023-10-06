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Шокировал гаишников: «семерка» проехала по городу вверх колесамиШокировал гаишников: «семерка» проехала по городу вверх колесами
По Краснодару проехал перевернутый на крышу...
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Шокировал гаишников: «семерка» проехала по городу вверх колесами

По Краснодару проехал перевернутый на крышу ВАЗ: водителя оштрафовали

Необычное транспортное средство смогли наблюдать прохожие и автомобилисты на дорогах Краснодара. Там спокойно в общем потоке передвигался ВАЗ-2107. Вы спросите, что же в этом необычного? «Семерка» была опрокинута на крышу и ехала своим ходом как ни в чем не бывало.

Оказалось, что изобретение принадлежит местному «Кулибину» – 40-летнему автомеханику Вагану Микаеляну или, как он сам себя называет, «Вага Адреналин».

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Однако чудо техники не впечатлило сотрудников ДПС. Они остановили машину, а водителя привлекли к ответственности по четырем статьям.

В итоге общая сумма штрафов может составить 3800 рублей, в том числе за вождение без ремня безопасности, за управление транспортом без страховки и с наличием неисправностей.

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Источник: Кубанские новости

Фото: VK

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

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