Шокировал гаишников: «семерка» проехала по городу вверх колесами
Необычное транспортное средство смогли наблюдать прохожие и автомобилисты на дорогах Краснодара. Там спокойно в общем потоке передвигался ВАЗ-2107. Вы спросите, что же в этом необычного? «Семерка» была опрокинута на крышу и ехала своим ходом как ни в чем не бывало.
Оказалось, что изобретение принадлежит местному «Кулибину» – 40-летнему автомеханику Вагану Микаеляну или, как он сам себя называет, «Вага Адреналин».
Однако чудо техники не впечатлило сотрудников ДПС. Они остановили машину, а водителя привлекли к ответственности по четырем статьям.
В итоге общая сумма штрафов может составить 3800 рублей, в том числе за вождение без ремня безопасности, за управление транспортом без страховки и с наличием неисправностей.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Кубанские новости
Фото: VK
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости