Самая медленная гонка: пилоты удивили необычным стартом
Необычное соревнование прошло в рамках ежегодного автомобильного фестиваля Rennsport Reunion. Компания Porsche организовала на сельскохозяйственной технике, в которой приняли участие автогонщики Формулы-1 и «24 часов Ле-Мана».
В роли пилота трактора решил себя попробовать победитель «24 часов Ле-Мана» 2015 года Ник Тэнди. После заезда гонщик сообщил, что в процессе езды на тракторе важнее всего сохранять набранный темп, а также использовать ресурс покрышек.
В гонке тракторов также участвовали бывший пилот Формулы-1 и победитель «24 часов Дайтоны» Фелипе Наср, победитель международных автогонок на выносливость в классе гиперкаров Йорг Бергмайстер, а также австралиец Мэтт Кэмпбелл, который в прошлом году выиграл титул в американской серии IMSA.
Максимальная скорость тракторов не превышает 30 километров в час. Но несмотря на это, такие соревнования каждый год привлекают публику не меньше, чем профессиональные гонки.
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Источник: VK
Фото: скриншот видео VK
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