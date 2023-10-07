Самая медленная гонка: пилоты удивили необычным стартом

Автогонщики Формулы-1 и «24 часов Ле-Мана» устроили гонку на тракторах Porsche

Необычное соревнование прошло в рамках ежегодного автомобильного фестиваля Rennsport Reunion. Компания Porsche организовала на сельскохозяйственной технике, в которой приняли участие автогонщики Формулы-1 и «24 часов Ле-Мана».

В роли пилота трактора решил себя попробовать победитель «24 часов Ле-Мана» 2015 года Ник Тэнди. После заезда гонщик сообщил, что в процессе езды на тракторе важнее всего сохранять набранный темп, а также использовать ресурс покрышек.

В гонке тракторов также участвовали бывший пилот Формулы-1 и победитель «24 часов Дайтоны» Фелипе Наср, победитель международных автогонок на выносливость в классе гиперкаров Йорг Бергмайстер, а также австралиец Мэтт Кэмпбелл, который в прошлом году выиграл титул в американской серии IMSA.

Максимальная скорость тракторов не превышает 30 километров в час. Но несмотря на это, такие соревнования каждый год привлекают публику не меньше, чем профессиональные гонки.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: VK

Фото: скриншот видео VK