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Эти предметы в авто могут насторожить ГИБДД

Роскачество: эти вещи возить можно, но они вызовут вопросы у сотрудника ГИБДД

Федеральный закон «О полиции» дает право сотрудникам полиции на осмотр транспортных средств. Это право может быть использовано в случае подозрения в использовании автомобиля для противоправных целей или в связи с проверкой сообщений о различных происшествиях. Водитель может добровольно позволить инспектору провести визуальный осмотр багажника, бардачка и других мест, предназначенных для перевозки вещей.

Можно и отказаться от предоставления доступа к салону и багажнику для осмотра. При этом следует понимать, что в случае отказа и наличия соответствующих оснований полицейский имеет право провести полноценный досмотр автомобиля (согласно ст. 27.9 КоАП РФ).

В отличие от обычного осмотра, досмотр может быть проведен только при наличии двух свидетелей или на видеозапись, и с обязательным составлением протокола.

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Если ваша ситуация дошла до этого, настоятельно рекомендуется требовать соблюдения всех установленных процедур, что поможет вам защититься от неправомерных обвинений и двусмысленных интерпретаций. Обязательно запишите всю беседу и процесс с использованием мобильного телефона или видеокамеры, такие записи позже послужат доказательством вашей правоты.

А вот эти вещи наверняка насторожат сотрудника полиции. Сами по себе они не запрещены, но могут требовать наличия сопроводительных документов.

Это:

  • ножи, мечи, другое холодное оружие
  • дрова, срубленные деревья
  • некоторые предметы спортивного инвентаря: биты, клюшки
  • металлолом
  • большое количество алкоголя (если нет маркировок)
  • негабаритный груз.

Эксперты Роскачества, составившие этот список, рекомендуют не проявлять агрессию к сотрудникам полиции, ведь они обязаны проявлять бдительность, чтобы следить за безопасностью всех участников движения. Не суетитесь, спокойно отвечайте на вопросы, покажите документы и при наличии оснований предоставьте полицейскому доступ к вашему авто.

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Источник: Роскачество

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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