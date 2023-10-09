Эти предметы в авто могут насторожить ГИБДД

Роскачество: эти вещи возить можно, но они вызовут вопросы у сотрудника ГИБДД

Федеральный закон «О полиции» дает право сотрудникам полиции на осмотр транспортных средств. Это право может быть использовано в случае подозрения в использовании автомобиля для противоправных целей или в связи с проверкой сообщений о различных происшествиях. Водитель может добровольно позволить инспектору провести визуальный осмотр багажника, бардачка и других мест, предназначенных для перевозки вещей.

Можно и отказаться от предоставления доступа к салону и багажнику для осмотра. При этом следует понимать, что в случае отказа и наличия соответствующих оснований полицейский имеет право провести полноценный досмотр автомобиля (согласно ст. 27.9 КоАП РФ).

В отличие от обычного осмотра, досмотр может быть проведен только при наличии двух свидетелей или на видеозапись, и с обязательным составлением протокола.

Если ваша ситуация дошла до этого, настоятельно рекомендуется требовать соблюдения всех установленных процедур, что поможет вам защититься от неправомерных обвинений и двусмысленных интерпретаций. Обязательно запишите всю беседу и процесс с использованием мобильного телефона или видеокамеры, такие записи позже послужат доказательством вашей правоты.

А вот эти вещи наверняка насторожат сотрудника полиции. Сами по себе они не запрещены, но могут требовать наличия сопроводительных документов.

Это:

ножи, мечи, другое холодное оружие

дрова, срубленные деревья

некоторые предметы спортивного инвентаря: биты, клюшки

металлолом

большое количество алкоголя (если нет маркировок)

негабаритный груз.

Эксперты Роскачества, составившие этот список, рекомендуют не проявлять агрессию к сотрудникам полиции, ведь они обязаны проявлять бдительность, чтобы следить за безопасностью всех участников движения. Не суетитесь, спокойно отвечайте на вопросы, покажите документы и при наличии оснований предоставьте полицейскому доступ к вашему авто.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Роскачество

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС