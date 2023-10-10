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Jetour хочет не только продавать автомобили в России, но и производить их здесь

Jetour заявил о планах локализовать производство автомобилей в России

Китайский автобренд Jetour, вышедший на российский рынок четыре месяца назад, перспективой своего развития видит организацию на территории России производства автомобилей. Как рассказал генеральный директор Jetour по международным рынкам Джек Чэнь, российскому рынку уделяется особое внимание в компании, но при этом дальнейшая стратегия будет зависеть от спроса со стороны потребителей.

«В данном случае мы, конечно, планируем не только поставку автомобилей, но и последующую их сборку, локализацию, а также проведение соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) вместе с российскими коллегами, в том числе используя здесь силы местных специалистов», - заявил топ-менеджер Jetour.
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Джек Чэнь затруднился ответить, планирует ли компания строительство собственного завода в России или это будет партнерский проект. В Jetour готовы обсуждать различные варианты, подчеркнул он.

С начала продаж в России китайская компания вышла на реализацию более 5 тыс. автомобилей в месяц. Сейчас на российском рынке Jetour представлена тремя моделями. В начале 2024 года запланирован выход на российский рынок полноприводного кроссовера Jetour T2.

Источник: Газета.ru

Фото: Jetour

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