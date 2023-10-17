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Москвич 3e будут собирать полностью из отечественных компонентов

На заводе «Москвич» доведут локализацию электромобилей до 100%

Москва станет крупнейшим центром электромобилестроения в России, а основной продукцией автомобильного завода «Москвич» будет отечественный электромобиль. Такими грандиозными планами поделились в пресс-службе московского предприятия.

В настоящее время на заводе пройден очередной этап в рамках процесса подготовки производственных мощностей к запуску мелкоузловой сборки. Она запланирована на 2024 год, уже сварен первый кузов на новом оборудовании, его качество подтверждено тестами.

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Следующим этапом будут тесты в цехе покраски, специально для запуска цеха сварки на заводе «Москвич» смонтировали роботизированную систему сварочного оборудования. Параллельно с крупноузловой сборкой в начале 2024 года наладят выпуск моделей Москвич 3 и Москвич 3е. Весь цикл, включая сварку и покраску кузова, будет производиться на мощностях завода.

В планах руководства завода «Москвич» — производство указанных моделей методом мелкоузловой сборки (CKD), оно начнется во втором квартале 2024 года. Локализации производства будет увеличена за счет привлечения большого количества поставщиков и использования российских компонентов. Речь идет о кузовных деталях, силовых элементах управления, тормозных системах и т.д.

Под патронажем Правительства Москвы планируется локализация аккумуляторной батареи, на текущем этапе в автомобилях Москвич уже локализованы система «ЭРА-ГЛОНАСС», технические жидкости и линейка аксессуаров для автомобилей.

Источник: Moskvich-auto.ru

Фото: Москвич

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За РулемСветлана Тарасенко
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