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В Китае начались продажи нового бюджетного...

Chery Little Ant New Edition: стильный малыш за 10,6 тыс. долларов

В Китае начались продажи нового бюджетного мини-электрокара Chery Little Ant

28 октября компания Chery New Energy начала продажи в Китае двух версий двухдверного компактного электромобиля Little Ant: Сlassic Edition и New Edition. Ситикар нацелен на молодую аудиторию, которая ищет доступный и практичный электромобиль.

Новинку предлагают в семи цветах кузова: зеленом, фиолетовом, белом, сером, голубом, светло-зеленом и розовом. Внешне автомобиль круглый и компактный, его габариты (длина, ширина, высота) 3242/1670/1550 мм, колесная база - 2150 мм. Компоновка сидений 2+2.

Little Ant New Edition по сравнению с Classic Edition имеет новый логотип Qq и закрытую переднюю панель. При этом форма фар такая же, а в нижней части передней панели располагается трапециевидная решетка радиатора.

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Обе версии имеют подвесной козырек крыши (выполняют функцию спойлера) и обуты в черные 15-дюймовые многоспицевые колесные диски. Кроме того, новый Little Ant построен на полностью алюминиевой раме.

Салон выполнен в минималистичном стиле и оформлен в белых, бледно-голубых и черных тонах. По центру располагается 10,1-дюймовый экран мультимедиа.

Среди опций - бортовой WeChat, беспроводная зарядка, Bluetooth и дистанционное управление.

Доступны две версии автомобиля с запасом хода 301 км и 408 км по стандарту CLTC.

Максимальная скорость электрокара составляет 100 км/ч. Доступны четыре режима движения: Normal, Eco, Sport и Epedal. Кроме того, все версии поддерживают функцию быстрой зарядки от сети постоянного тока, которая позволяет восполнить заряд батареи до 80% всего за 40 минут.

Цена нового автомобиля в Китае составляет 77 900 - 82 900 юаней (10 600 - 11 300 долл.).

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Источник, фото: carnewschina.com

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За РулемАлексеева Елена
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