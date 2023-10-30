Уже лучше, но все еще проблемные: чем китайские авто разочаруют своих владельцев
Китайские автоконцерны надеются на серьезный успех на российском рынке. За последний год они вдвое увеличили количество дилерских салонов, постоянно появляются новые марки и модели. На практически безальтернативном рынке новых автомобилей интерес россиян к автомобилям из КНР также вырос в разы: с начала года на китайские машины российские потребители потратили более 1 трлн рублей.
Эксперты убеждены, что автомобили из Поднебесной в последние годы значительно «подросли» в качестве, но все же в массе своей они еще не адаптированы к российским реалиям.
Гендиректор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук рассказал, что с большой вероятностью владельцы бюджетных китайских моделей столкнутся с тремя основными проблемами:
1. Коррозия. Резкие перепады температур в России и агрессивные реагенты на дорогах неизбежно приводят к повреждению лакокрасочного покрытия кузова и запускают коррозийный процесс. И это даже несмотря на то, что китайские производители заявляют о полной оцинковке кузова.
2. Труба кардана. Деформация отдельных комплектующих может быть вызвана мягким китайским металлом. Крестовины механизмов выходят из строя и приводят к неисправности автомобиля.
3. «Нежная» подвеска. Причиной преждевременного износа подвески могут стать трещины от нагрузок, которые появляются уже при пробеге от 70 тыс. км.
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Источник: Известия
Фото: Depositphotos
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