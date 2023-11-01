В России начались продажи прототипа Москвича 6

Дилеры привезли в Россию JAC Sehol A5 Plus, который стал прототипом «Москвич 6»

Лифтбек JAC Sehol A5 Plus начали продавать в России. Один из дилеров выставил на продажу автомобиль 2023 года выпуска по цене 2,55 млн рублей. Комплектация лифтбэка в объявлении не уточняется, указывается лишь, что она полная.

Автомобиль комплектуется турбодвигателем объемом 1,5 л. мощностью 150 л.с. (210 Нм) и вариатором. Габариты - 4780 х 1820 х 1492 мм при колесной базе 2770 мм.

JAC Sehol A5 Plus

JAC Sehol A5 Plus является прототипом «Москвича 6», продажи которого в России стартовали в начале октября. На первоначальном этапе он будет представлен в двух комплектациях — «Комфорт» и «Бизнес». Стоимость машины составит 2,626 млн и 2,826 млн рублей соответственно.

“Москвич” будет продавать и более мощные лифтбеки – цена на них уже появилась на официальном сайте компании. За Москвич 6 со 174-сильным турбомотором GDI с роботом придется выложить 2,976 млн рублей.

JAC Sehol A5 Plus

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Источник: РГ

Фото: JAC