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Хорошая новость для владельцев китайских авто: дилер рассказал о ситуации с запчастями

Автодилер заверил, что дефицита запчастей для китайских авто в России нет

У официальных дилерских центров китайских марок нет проблем с поставками оригинальных запчастей и комплектующих для автомобилей из КНР. Как рассказали в ГК «АвтоСпецЦентр», с дефицитом деталей, а также с невозможностью доступа к информации по ремонту автомобилей столкнулись осенью неофициальные сервисы.

«Проблемы с поставками запчастей не коснулись официальных дилеров, сотрудничающих с китайскими автопроизводителями. Они имеют полный доступ к технической информации и хранят на складах необходимый запас оригинальных деталей для авто из КНР», — подчеркнули в «АвтоСпецЦентре».
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В то же время в компании отметили, что количество визитов владельцев китайских автомобилей на СТО увеличилось за год на 39%, что в первую очередь связано со значительным расширением парка машин из КНР в России.

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Источник: Известия

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