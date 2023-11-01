Россия и Белоруссия совместно работают над новой моделью

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Для родстера Крым подготовили четыре новых варианта внешности

Очередное обновление внешности подоспело для «студенческого» родстера Крым, причем в этот раз – сразу в четырех вариантах. Рендеры вероятного облика российского спорткара подготовили молодые инженеры из белорусского БНТУ. Сообщается, что все варианты разработаны всего за два месяца.

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Вариант 1
Вариант 1

Рендеры выглядят эффектно, пусть и не всегда достаточно проработаны. Все они сделаны по единому ТЗ – в основе родстера лежит уже спроектированная и растиражированная для опытных образцов пространственная рама. В соцсетях идет голосование за лучший вариант, лидирует 4.

Вариант 2
Вариант 2

Напомним, что на своем долгом пути родстер Крым менял облик не раз: была и собственная эволюция проекта, и коллаборация с дизайнерами Сергеем Бариновым и Дмитрием Крыловым.

Вариант 3
Вариант 3

Авторы существующего более десяти лет проекта Крым то подогревают интерес готовящимся серийным выпуском и участием в гонках, то вновь уходят сугубо в работу со студентами – напомним, проект реализуется межвузовской корпорацией (МСИТК).

Вариант 4
Вариант 4

Прямо сейчас родстер Крым воспринимается больше как учебный «полигон» для будущих инженеров, нежели как перспективная модель. Стоит ли за последними новостями нечто большее, чем симпатичные рендеры, покажет время.

Источник: МСИТК

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