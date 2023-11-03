Боитесь ли вы штрафа за шины не по сезону? Почти единогласный ответ!
Теперь с декабря по февраль должно использовать зимние шины, а с июня по август – летние (еще можно весь год обходится всесезонными), иначе вас могут оштрафовать на 500 рублей (ст. 12.5.1 КоАП), а при повторном нарушении – уже на 2000-4000 рублей или же отправить на обязательные работы (40-120 часов) или под арест на 15 суток. Подписчики «За рулем» в Viber рассказали, беспокоят ли их такие нововведения.
Оказалось, что волнуются по поводу новых штрафов всего около 8% из более двух тысяч ответивших. Эти автомобилисты еще не успели сменить шины на зимние, и очень не хотели бы попасть в неприятную ситуацию – поэтому в ближайшее время поедут на шиномонтаж. Напомним, по закону время есть до декабря, но нужно руководствоваться и иными факторами.
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Большинство же пребывает в спокойствии, но – с разной аргументацией. Около 3% наших подписчиков вообще не верят в существование такого штрафа (на самом деле, теперь он есть), а примерно 7% считают, что эта санкция работать не будет. Однако подавляющая часть аудитории не волнуется по поводу «внесезонной резины», потому что уже поставила зимние шины на свои авто.
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Фото: Михаил Терещенко/ТАСС, Depositphotos, «За рулем»
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