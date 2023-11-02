Вас посадят за летнюю резину

Теперь за летние шины зимой грозит арест на 15 суток или общественные работы

Резина не по сезону внесена в перечень неисправностей, с которыми запрещено управление транспортным средством. Согласно ст. 12.5.1 КоАП штраф за это составляет 500 рублей, а также водителю будет выдано предписание об устранении нарушения.

Напоминаем, что декабря по февраль использование зимней резины обязательно, с июня по август следует ездить на летней. Как вариант, круглогодично можно использовать всесезонные шины.

При повторном нарушении (при езде на шинах не по сезону) водителю, согласно ст. 19.3 грозит уже штраф в размере 2000-4000 рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы от 40 до 120 часов.

Мнение эксперта

Александр Шумский, руководитель Пробок.нет:

— Массовые рейды на резину не по сезону вероятно начнутся с 1 декабря (а не с 1 ноября, как сейчас пишут в некоторых источниках). Раз будут проверять шины, то наверняка обратят внимание и на другие запрещенные неисправности: Остаток протектора. Для зимней резины должно быть не менее 4 мм, а если есть индикаторы износа, достаточно даже одного, равного по высоте протектору.

Имеются пробои или порезы, которые обнажают корд, а также расслоения резины и вздутия.

Отсутствует хотя бы 1 болт крепления колеса, имеются трещины или следы сварки.

Все 4 колеса обязательно должны быть зимние, при этом на одной оси – одинаковые по характеристикам.

На колесах вместо золотников установлены заглушки, пробки и другие приспособления.

«За рулем» можно читать в Viber

Фото: Unsplash