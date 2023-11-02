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Вас посадят за летнюю резину

Теперь за летние шины зимой грозит арест на 15 суток или общественные работы

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Резина не по сезону внесена в перечень неисправностей, с которыми запрещено управление транспортным средством. Согласно ст. 12.5.1 КоАП штраф за это составляет 500 рублей, а также водителю будет выдано предписание об устранении нарушения.

Напоминаем, что декабря по февраль использование зимней резины обязательно, с июня по август следует ездить на летней. Как вариант, круглогодично можно использовать всесезонные шины.

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При повторном нарушении (при езде на шинах не по сезону) водителю, согласно ст. 19.3 грозит уже штраф в размере 2000-4000 рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы от 40 до 120 часов.

Мнение эксперта

Александр Шумский, руководитель Пробок.нет:

    — Массовые рейды на резину не по сезону вероятно начнутся с 1 декабря (а не с 1 ноября, как сейчас пишут в некоторых источниках).

    Раз будут проверять шины, то наверняка обратят внимание и на другие запрещенные неисправности:

  • Остаток протектора. Для зимней резины должно быть не менее 4 мм, а если есть индикаторы износа, достаточно даже одного, равного по высоте протектору.
  • Имеются пробои или порезы, которые обнажают корд, а также расслоения резины и вздутия.
  • Отсутствует хотя бы 1 болт крепления колеса, имеются трещины или следы сварки.
  • Все 4 колеса обязательно должны быть зимние, при этом на одной оси – одинаковые по характеристикам.
  • На колесах вместо золотников установлены заглушки, пробки и другие приспособления.

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Фото: Unsplash

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За РулемКирилл Панов
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