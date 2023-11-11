Секси-красотки и легендарные авто США в календаре 2024

Представлен свежий выпуск календаря «Девушки и легендарные автомобили США»

Когда дело доходит до автомобильных календарей, чаще всего рядом с машиной позируют более или менее одетые женщины. Кажется, ничего нового, и все же календарь легендарного гамбургского фотографа Карлоса Келла радует чем-то особенным каждый год. Его нынешний «Девушки и легендарные автомобили США» – не исключение.

В издании 2024-го Келла мастерски жонглирует стилями пин-ап, бурлеск и винтаж, подавая свои модели в наиболее выигрышном ракурсе.

Foto: Autoren-Union Mobilität/Carlos Kella

В этом году в съемках участвуют девять моделей, которых фотохудожник расположил в позах от эротических и откровенно провокационных до элегантных и просто скромных.

В 2024 году они позируют на фоне двух дюжин американских автомобилей, от Ford Model A Roadster 31 года выпуска до кабриолета Buick Roadmaster Skylark 1953 года и Plymouth Satelite конца 60-х годов. Действительно нелегко понять, на чем больше сконцентрировал внимание фотограф – на девушках или автомобилях.

Foto: Autoren-Union Mobilität/Carlos Kella

Особенно привлекают внимание композиции, в которых цвет одежды, автомобиля и фон сочетаются и гармонируют друг с другом.

Foto: Autoren-Union Mobilität/Carlos Kella

Календарь формата 42 х 30,7 см «Девушки и легендарные автомобили США 2024» опубликован издательством Sway Books и обойдется желающим в 44,90 евро.

Календарь еженедельный, выборочные изображения мы публикуем на нашем сайте.