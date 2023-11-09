Нефтяным компания хотят разрешить экспорт топлива
Правительство обсуждает возможность снятия частичного запрета на экспорт бензина Аи-95 и Аи-92, а также более низкого октанового числа. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.
Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива правительство России ввело с 21 сентября. Данная мера была необходима для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Сроки действия запрета прописаны не были, власти сообщали, что все будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.
Также с 1 октября власти восстановили параметры топливного демпфера, которые были скорректированы с 1 сентября.
Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о государственном контроле за ценами на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.
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Источник: РИА Новости
Фото: Depositphotos
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