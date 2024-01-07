Сосед «порвал» трансмиссию на своем кроссовере. Что он сделал не так?

Эксперт «За рулем» рассказал, как можно загубить трансмиссию неграмотным вмешательством

Доработки автомобиля – что можно и что нельзя в рамках этого очень широкого понятия? Исчерпывающий ответ на эту тему подготовили эксперты за рулем Михаил Колодочкин и Алексей Ревин. В частности, они рассказали, когда может быть полезен тюнинг трансмиссии – и чем вмешательство в нее может быть опасным при неправильном подходе. Например, если до этого вы работали над повышением мощности двигателя...

Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Форсировка мотора приводит к сокращению ресурса трансмиссии. Например, на автомобилях с механической коробкой передач быстро изнашивается сцепление. Автоматические коробки и вариаторы ходят заметно меньше.

Хотя есть примеры, когда сцепление с завода шло заведомо слабое, и только замена его на более крупное спасает ситуацию. Так, на Duster с двигателем Н4М (1,6 литра) и полным приводом завод ставил ведомый диск сцепления диаметром 200 мм. Ресурс измерялся несколькими десятками тысяч километров – хотя туда встает и более мощное сцепление диаметром 215 мм.

Межколесную блокировку ставьте, только если она действительно нужна: нагрузки на все элементы трансмиссии будут выше, а в редукторе еще и возрастет количество продуктов износа, что сократит его ресурс.

Жидкости и масла в трансмиссию советую заливать, руководствуясь теми же принципами, что и для двигателя. Вязкость – только предписанная, а требования GL‑4 и GL‑5 соблюдайте неукоснительно. Улучшить работу вариаторов и АКП какими-то нештатными жидкостями почти невозможно. У них и на родных-то маслах ресурс не всегда высок.

Словом, можно попасться на незнании нюансов... И так – практически с каждой системой автомобиля. Читайте нашу статью, чтобы не погореть, как сцепление!