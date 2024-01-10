Путин не поддержал идею тратить маткапитал на покупку авто

Президент призвал проработать вопрос льготного автокредитования многодетных

Президент России Владимир Путин даст поручение Правительству РФ проработать вопрос льготного автокредитования многодетных семей на Дальнем Востоке. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с жителями Анадыря.

«Знаете, мы, давайте, может быть, не будем сейчас трогать семейный капитал на эти цели. Я поручу правительству проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования приобретения автомобиля вне рамок семейного капитала», — подчеркнул российский лидер.

Рассуждая о возможности использования маткапитала на приобретение отечественного автомобиля, Путин пояснил, что специально для многодетных семей Дальнего Востока в правительстве и Минпромторге рассмотрят возможность покупки машины со льготами. Президент напомнил, что подобная мера действовала в период пандемии, она призвана поддержать семьи и отечественный автопром.

Путин выразил опасения, что если разрешить использовать маткапитал на различные цели, то в конечном итоге государство не сможет гарантировать соблюдение интересов детей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в настоящее время находится с рабочим визитом на Чукотке, это первая поездка российского лидера в этот регион за годы его президентства.

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Источник: ria.ru