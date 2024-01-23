Стоит ли ждать, пока прогреется современный автомобиль зимой

Автогонщица Накутис рассказала о правилах прогрева современной машины в холода

Илона Накутис, автогонщица и руководитель Центра водительских тренингов «Драйв Класс», поделилась советами по прогреву автомобиля в холодное время года.

Она отметила, что многие осведомлены о том, что делать это нужно, однако не всем известно, как долго и с какой целью. И вспоминает те времена, когда советские автолюбители с утра подолгу грели свои припаркованные у подъездов автомобили, и жители нижних этажей были вынуждены дышать выхлопными газами.

Накутис обращает внимание на изменения, произошедшие в конструкции двигателей благодаря повсеместной борьбе за экологию. Современные поршни и кольца устроены так, что водитель может безопасно завести автомобиль и начать движение даже с холодным двигателем, не опасаясь за его состояние.

Это связано с быстрым прогревом двигателя и эффективностью современных масел, которые обеспечивают необходимое охлаждение и смазку деталей.

Однако Накутис также обращает внимание на важность разогрева подвески в холодные морозы. Она сравнивает это с утренним растягиванием мышц и суставов, объясняя, что подшипники и другие детали подвески должны разогреться, чтобы обеспечить амортизацию и гибкость. Поэтому после запуска автомобиля рекомендует немного подождать, буквально в течение минуты, пока вы пристегнулись, устроились, оттаяло от снега и льда лобовое стекло, отогрелись зеркала заднего вида, сзади тоже появилась видимость, вот тогда совершенно спокойно можно медленно начинать движение.

Это позволит вашей подвеске, включая амортизаторы, ступичные подшипники, рулевую тягу и рычаги, разогреться и стать более подготовленной к движению.

Ранее другой эксперт рассказал, почему он не видит особого смысла в автоодеялах и считает, что нужны они только тогда, когда автомобиль находится постоянно в движении, но при этом его приходится несколько раз оставлять на короткое время в мороз. То есть, пригодятся они, в основном, автокурьерам и водителям микроавтобусов.

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Источник: «Фонтанка»