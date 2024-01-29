#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Рассказываем простой способ быстро выбраться из сугроба!
29 января
Рассказываем простой способ быстро выбраться из сугроба!
Эксперт «За рулем» объяснил, как пользоваться...
9 наивных вопросов о мужском здоровье за рулем
29 января
9 наивных вопросов о мужском здоровье за рулем
«За рулем» рассказал, как водителям сохранить...
Все считают, что это классный кроссовер. Не верьте!
29 января
Все считают, что это классный кроссовер. Не верьте!
Эксперт «За рулем» нашел самую проблемную...

Все считают, что это классный кроссовер. Не верьте!

Эксперт «За рулем» нашел самую проблемную модификацию Mazda CX-5

Mazda CX-5 первого поколения по праву пользовалась и пользуется любовью россиян. Да, если брать такую Мазду подержанной, броский лак кузова будет испещрен мелкими сколами и царапинами, а впечатления от отменной эргономики немного смажутся ввиду потертостей пластика... Зато бензиновые двигатели Skyactiv в паре с 6-ступенчатым автоматом по-прежнему даруют хорошую динамику.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

И да, несмотря на множество нестандартных конструктивных решений, эти агрегаты обладают солидным ресурсом. Однако эксперт «За рулем» Александр Виноградов, изучая проблемные комплектации популярных кроссоверов, вспомнил еще об одном моторе CX-5.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

— У СХ-5 есть еще и дизельная модификация. Как раз ее лучше обходить стороной. Турбодизель 2.2 Skyactiv имеет врожденный дефект. Из-за непродуманного крепления форсунок их посадочные места разбалтываются и закоксовываются поршневые кольца. Чаще всего мотор приходится вскрывать – ремонт получается дорогостоящим.

Кроме того, на любом пробеге может выйти из строя вакуумный насос. И в этом случае владельцу придется серьезно раскошелиться.

Mazda CX-5, первое поколение

Если вы присматриваетесь к какому-либо подержанному кроссоверу из числа самых популярных, советуем посмотреть полный список проблемных версий.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 3
29.01.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mazda CX-5 (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.

Недостатки:

Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.

Комментарий:

Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.

-12