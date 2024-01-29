Все считают, что это классный кроссовер. Не верьте!

Эксперт «За рулем» нашел самую проблемную модификацию Mazda CX-5

Mazda CX-5 первого поколения по праву пользовалась и пользуется любовью россиян. Да, если брать такую Мазду подержанной, броский лак кузова будет испещрен мелкими сколами и царапинами, а впечатления от отменной эргономики немного смажутся ввиду потертостей пластика... Зато бензиновые двигатели Skyactiv в паре с 6-ступенчатым автоматом по-прежнему даруют хорошую динамику.

И да, несмотря на множество нестандартных конструктивных решений, эти агрегаты обладают солидным ресурсом. Однако эксперт «За рулем» Александр Виноградов, изучая проблемные комплектации популярных кроссоверов, вспомнил еще об одном моторе CX-5.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

— У СХ-5 есть еще и дизельная модификация. Как раз ее лучше обходить стороной. Турбодизель 2.2 Skyactiv имеет врожденный дефект. Из-за непродуманного крепления форсунок их посадочные места разбалтываются и закоксовываются поршневые кольца. Чаще всего мотор приходится вскрывать – ремонт получается дорогостоящим.

Кроме того, на любом пробеге может выйти из строя вакуумный насос. И в этом случае владельцу придется серьезно раскошелиться.

Mazda CX-5, первое поколение

Если вы присматриваетесь к какому-либо подержанному кроссоверу из числа самых популярных, советуем посмотреть полный список проблемных версий.