Все считают, что это классный кроссовер. Не верьте!
Mazda CX-5 первого поколения по праву пользовалась и пользуется любовью россиян. Да, если брать такую Мазду подержанной, броский лак кузова будет испещрен мелкими сколами и царапинами, а впечатления от отменной эргономики немного смажутся ввиду потертостей пластика... Зато бензиновые двигатели Skyactiv в паре с 6-ступенчатым автоматом по-прежнему даруют хорошую динамику.
И да, несмотря на множество нестандартных конструктивных решений, эти агрегаты обладают солидным ресурсом. Однако эксперт «За рулем» Александр Виноградов, изучая проблемные комплектации популярных кроссоверов, вспомнил еще об одном моторе CX-5.
Мнение специалиста
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
— У СХ-5 есть еще и дизельная модификация. Как раз ее лучше обходить стороной. Турбодизель 2.2 Skyactiv имеет врожденный дефект. Из-за непродуманного крепления форсунок их посадочные места разбалтываются и закоксовываются поршневые кольца. Чаще всего мотор приходится вскрывать – ремонт получается дорогостоящим.
Кроме того, на любом пробеге может выйти из строя вакуумный насос. И в этом случае владельцу придется серьезно раскошелиться.
Если вы присматриваетесь к какому-либо подержанному кроссоверу из числа самых популярных, советуем посмотреть полный список проблемных версий.
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Отзывы о Mazda CX-5 (11)
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.