В Европарламенте рассмотрят новые меры регулирования габаритов SUV

В Европе намерены запретить населению покупать большие кроссоверы и внедорожники

Европейский парламент и Совет Европы намерены запретить населению покупать широкие кроссоверы и внедорожники. Специально для этого европейские власти рассмотрят новые меры регулирования габаритов SUV в начале 2024 года.

Это решение обусловлено тем, что из-за своей ширины автомобили занимают много пространства на узких европейских улочках. Такие выводы сделаны в ходе исследования, обнародованного европейской федерацией Transport & Environment.

Согласно данным аналитиков федерации, крупногабаритные внедорожники опасны еще и тем, что риск смертельных случаев при наезде на пешеходов из-за слишком высокого капота вырастает в разы.

Отмечается, что почти половина новых SUV не вписываются в стандартные параметры парковочных мест, принятые во многих европейских городах, включая Париж, Лондон и Берлин.

Ранее стало известно, что более 60 тысяч машин европейских, корейских, японских и американских брендов были ввезены в Россию по схеме параллельного импорта. В частности, среди моделей лидируют такие автомобили, как Volkswagen Jetta, Toyota Camry, Mazda CX-4, Mazda Atenza и Mercedes-Benz Actros.

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Источник: transport-news.ru