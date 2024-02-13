Редчайший УАЗ Койот – вот чем он круче обычного УАЗика!

«За рулем» рассказал, как создали комфортный и надежный УАЗ Койот

В конце 1980-х УАЗы стали продавать всем желающим, и к этим машинам возник большой интерес. Но скоро стало понятно, что по надежности, ездовым качествам и комфорту ульяновский внедорожник не поспевает за современностью. Обозреватель «За рулем» Сергей Канунников вспомнил, как на помощь желающим ездить на отечественном внедорожнике в начале 1990-х пришли тюнинговые ателье.

Мнение эксперта

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

— Для начала умельцы занимались просто приведением серийного автомобиля в порядок – аккуратно перебирали машины с использованием доброкачественных деталей. Перебранный ульяновский двигатель УМЗ-4218.10 рабочим объемом 2,9 л развивал примерно 122 л.с. – почти на 20 сил больше серийного. По крайней мере, так утверждали специалисты.

В коробку и раздатку ставили отборные подшипники и сальники. И УАЗ преображался. Хотя можно было поработать и еще: перекрасить автомобиль и немного изменить дизайн, а заодно улучшить внутреннюю отделку.

В УАЗ-31519 Койот, созданный фирмами «Астро-Авто» и «Северная Пальмира», еще и отодвинули на 100 мм заднее сиденье, удалив откидные «стульчики» сзади, которыми мало кто пользовался. В крышу врезали люк, а в ее боковины в задней части – маленькие окошки. И получился приличный автомобиль. Но, конечно, заметно дороже заводского.

Улучшенный интерьер с приборами ВАЗ-2106

Конечно, это было только начало. Какие еще пути улучшения продукции УАЗа были проторены и тюнерами, и самим заводом – читайте в новом материале «За рулем»!