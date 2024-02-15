Машина «умерла» после мороза? Рассказываем, как быстро оживить!

Эксперт «За рулем» рассказал, отчего АКБ может стремительно потерять заряд зимой

Эксперт «За рулем» Алексей Ревин назвал все причины, по которым мотор может не запуститься в мороз. Конечно, не осталась без внимания и самая распространенная «хворь» разряженная АКБ. Вроде бы все просто: если батарея служит несколько лет, ее характеристики, особенно на морозе, ухудшились – и энергии не хватает для того, чтобы раскрутить мотор. Однако мороз может быть лишь усугубляющим фактором, а настоящая причина – крыться в совершенно другом...

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Причиной разрядки АКБ может быть и неисправный генератор. Проверить его работоспособность просто – после пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора должно быть выше 14 В. И снижаться оно должно незначительно при включении обычных для зимы потребителей – фар, обогревов стекол, электроотопителя.

Способов быстро пустить двигатель несколько. «Прикурить» от другого автомобиля, использовать автомобильный пауэрбанк (бустер) или пустить двигатель «с буксира», если коробка передач механическая. При наличии запаса по времени можно отогреть аккумуляторную батарею в теплом помещении (или в емкости с горячей водой) или зарядить от сети.

Чтобы «прикурить», нужны провода и автомобиль-донор

Совет тут простой: проверьте генератор указанным способом и при необходимости отремонтируйте этот важнейший узел. А также – читайте обо всех причинах плохого пуска мотора в зимний период!