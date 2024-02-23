Автобус или вездеход? Самые необычные вахтовки! (видео)

В видеоролике показали разновидности арктических автобусов со всего мира

У нас построенные на базе полноприводных грузовиков КАМАЗ или Урал пассажирские модификации называют «вахтовками» – по методу работы, принятому в традиционных местах эксплуатации подобного транспорта. Однако не везде в мире это так: в Европе тоже строят такие машины, но часто используют совсем в других целях – чтобы возить туристов.

Один из самых примечательных автобусов-вездеходов эксплуатируется в Исландии. Построенный в 2017 году в единственном экземпляре монстр по имени Sleipnir (в скандинавской мифологии это восьминогий конь Одина) имеет колесную схему 8х8 (что логично) и полную массу 27 тонн. Ширина машины составляет 4 метра, высота 5 метров, а построена она на базе аэродромной пожарной машины.

В движение Слейпнира приводит дизель Volvo, имеющий самую большую отдачу в Европе – 750 л.с. В паре с ним трудится автоматизированная механическая коробка Volvo I-Shift, а в дизайне машины угадываются элементы модели Volvo FMX.

Однако в других странах (и в России в том числе!) тоже есть интересные «вахтовки» – давайте посмотрим видео о могучем Слейпнире и всех его «родственниках»!