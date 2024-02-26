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Машины Volkswagen в РФ больше не попадают под отзывные кампании

Volkswagen перестал передавать в Россию информацию о массовых отзывах

Находящиеся в России автомобили марки Volkswagen больше не попадают под отзывные кампании, следует из сообщения источника, ссылающегося на данные от представителя ООО «АГР». Как известно, эта компания (АГР, AGR – «Автомобильная Группа Рус») после покупки завода в Калуге (и его перезапуска) заодно с прочим имуществом Volkswagen в РФ является правопреемником бизнеса немецкого концерна.

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«ООО "АГР" не получает информации об отзывных кампаниях концерна Volkswagen, поскольку концерн такую информацию не предоставляет. Тем не менее, при получении информации о возможном несоответствии продукции требованиям ТР ТС мы, являясь изготовителем или его уполномоченным представителем, выполняем все обязанности, предписанные законодательством о техническом регулировании», – сообщила пресс-служба АГР.

Иными словами, если в каких-либо автомобилях VW будут выявлены массовые недостатки, клиенты из России об этом не узнают, так как Volkswagen просто не передаст эту информацию в Россию.

Напомним, что на калужском заводе АГР налаживает выпуск китайских автомобилей, а на петербургском, ранее принадлежащем Hyundai, – возобновляет сборку нескольких корейских моделей под новым единым брендом Solaris.

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Источник: Газета.Ru

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
26.02.2024
Фото:Unsplash
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