Новая версия «пятерки» BMW: с дизелем и не только
Кроссоверы убивают сегменты автопрома один за другим. Чудом еще держится Европа со своей любовью к традиционным универсалам. Вот и новая «пятерка» BMW спустя год после премьеры вышла в пятидверном варианте Touring с заводским индексом G61.
И если эксперименты с передней частью кузова баварцев не смущают, то заднюю часть универсала они стараются оставлять узнаваемой. Правда, от фирменного подъемного стекла отказались: теперь пятая дверь открывается только целиком.
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За ней – 570 л объема, которые при сложенном заднем сиденье превращаются в 1700 л.
Какие моторы?
Удивительно, что в гамме сохранились дизели.
Базовый универсал 520d на 197 сил с 48‑вольтовым стартер-генератором и 8‑ступенчатым автоматом можно заполучить с задним или полным приводом.
Чуть позже выйдет исполнение 540d с турбо-«шестеркой» мощностью 299 сил и разгоном до сотни за 5,4 с (у 520d – 7,5 c).
Уже на старте продаж доступны две электрические версии BMW i5: заднеприводная 340‑сильная eDrive40 и полноприводная М60 отдачей 601 л. с. Запас хода на 81‑киловаттной батарее составляет 560 и 506 км соответственно.
А вот чисто бензиновых вариантов больше не будет. Турбомотор 2.0 на версии 530е станет работать в составе подзаряжаемого гибрида. Электромотор интегрирован в 8‑ступенчатый автомат, общая отдача машины – 299 сил. На электричестве такой универсал сможет проехать до 96 км.
В Европе продажи начнутся в мае. У нас таких машин будет наперечет.
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