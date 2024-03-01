Новая версия «пятерки» BMW: с дизелем и не только

«За рулем» изучил BMW 5 Touring – новинку 2024 года

Кроссоверы убивают сегменты автопрома один за другим. Чудом еще держится Европа со своей любовью к традиционным универсалам. Вот и новая «пятерка» BMW спустя год после премьеры вышла в пятидверном варианте Touring с заводским индексом G61.

И если эксперименты с передней частью кузова баварцев не смущают, то заднюю часть универсала они стараются оставлять узнаваемой. Правда, от фирменного подъемного стекла отказались: теперь пятая дверь открывается только целиком.

Как и седан, универсал вырос на 97 мм в длину, на 32 мм в ширину, на 17 мм в высоту и на 20 мм по колесной базе.

За ней – 570 л объема, которые при сложенном заднем сиденье превращаются в 1700 л.

Какие моторы?

Удивительно, что в гамме сохранились дизели.

Базовый универсал 520d на 197 сил с 48‑вольтовым стартер-генератором и 8‑ступенчатым автоматом можно заполучить с задним или полным приводом.

Чуть позже выйдет исполнение 540d с турбо-«шестеркой» мощностью 299 сил и разгоном до сотни за 5,4 с (у 520d – 7,5 c).

По части набора оборудования BMW 5 Touring идентичен седану.

Уже на старте продаж доступны две электрические версии BMW i5: заднеприводная 340‑сильная eDrive40 и полноприводная М60 отдачей 601 л. с. Запас хода на 81‑киловаттной батарее составляет 560 и 506 км соответственно.

А вот чисто бензиновых вариантов больше не будет. Турбомотор 2.0 на версии 530е станет работать в составе подзаряжаемого гибрида. Электромотор интегрирован в 8‑ступенчатый автомат, общая отдача машины – 299 сил. На электричестве такой универсал сможет проехать до 96 км.

От фирменного подъемного стекла отказались: теперь пятая дверь баварского «сарая» открывается только целиком.

В Европе продажи начнутся в мае. У нас таких машин будет наперечет.

«Пятерку» BMW в кузове G60 в Россию завозят по схеме параллельного импорта.