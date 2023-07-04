Новая BMW 5-й серии: все подробности

Жизненные циклы младших и старших седанов BMW и Mercedes-Benz не совпадают, а вот пятая серия и Е‑класс меняют поколения практически одновременно. Это добавляет их соперничеству интриги.

Дизайн

Новая «пятерка» обрела минимум дизайнерских «изысков». На пятую серию не стали ставить ни исполинские «ноздри», ни двухэтажную оптику. Остался только неоднозначно переработанный «изгиб Хофмайстера» в линии остекления. Корма – традиционная.

В салоне сохранен фирменный для BMW разворот центральной части передней панели к водителю, хотя как таковой консоли уже нет. Остался медиадисплей диагональю 14,9 дюйма и небольшой ряд сенсорных кнопок под ним. Сенсорными стали и клавиши на руле, и управление светом.

Операционная система версии 8.5 обрела близкий к бытовым гаджетам интерфейс и игры, чтобы было нескучно проводить время, пока машина стоит у зарядной станции.

Техника

В длину BMW пятой серии прибавил 97 мм, в ширину – 32 мм, в высоту – 36 мм. Колесная база выросла на 20 мм. Объем багажника версий с ДВС сократился с 530 до 520 л. У чисто электрических BMW i5 – 499 л. Бензобак урезали с 68 до 60 л. Пневмоподвески нет, но можно заказать полноуправляемое шасси и адаптивные амортизаторы.

«Пятерку», как и «семерку» несколькими месяцами ранее, сразу представили в обычных версиях и как электромобиль i5.

Бензиновые седаны развивают от 208 до 381 л. с. с учетом обязательного для них стартер-генератора. На самой мощной модификации стоит рядная «шестерка» 3.0, тогда как две младшие довольствуются четырьмя цилиндрами. Дизельное исполнение пока только одно – 520d мощностью 197 сил. Более мощные варианты выйдут позже вместе с подзаряжаемыми гибридами отдачей 299 и 489 л. с.

BMW i5 дебютировал с отдачей 340 и 601 л. с. В первом случае электромотор один, а привод задний. Во втором – два мотора и полный привод. Топовый вариант набирает 100 км/ч за 3,8 с и несет обозначение M60 xDrive. Пробег на одной зарядке составляет 455–497 км в зависимости от модификации. Еще четверть к этому можно добавить, выбрав специальный энергосберегающий режим. Но тогда придется ехать без всяких излишеств – даже без кондиционера.

Электроника

Машина умеет запоминать настройки зарядных станций разных сетей и данные для их оплаты. Владельцу не придется каждый раз возиться с приложениями и системами доступа. Автопарковщик запоминает последние 200 метров и может проехать их после пуска двигателя в обратном направлении. «Полуавтопилот» умеет менять полосу, а командой для этого станет взгляд водителя в соответствующее зеркало в сочетании с включенным поворотником.

Позже выйдут универсал и слегка удлиненный седан для Китая.

О том, какие обновления получил Mercedes-Benz E-класса, мы еще расскажем. Заходите почаще!

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Фото: BMW