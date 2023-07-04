Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Никто (ну, почти) не помнит этот пункт ПДД – проверьте себяНикто (ну, почти) не помнит этот пункт ПДД – проверьте себя
В реальной жизни мало кто решится на такой...
Чем удивил салон Lada Vesta NG – 3 приятные новостиЧем удивил салон Lada Vesta NG – 3 приятные новости
Автомобиль уже поступил в продажу, но по...
Стало известно, сколько живут электромобили в РоссииСтало известно, сколько живут электромобили в России
Всё, конечно, зависит от срока службы батареи.

Новая BMW 5-й серии: все подробности

Жизненные циклы младших и старших седанов BMW и Mercedes-Benz не совпадают, а вот пятая серия и Е‑класс меняют поколения практически одновременно. Это добавляет их соперничеству интриги.

Дизайн

За Рулем7 крутых премьер лето-осень 2023 (и не сплошь кроссоверы!)

Новая «пятерка» обрела минимум дизайнерских «изысков». На пятую серию не стали ставить ни исполинские «ноздри», ни двухэтажную оптику. Остался только неоднозначно переработанный «изгиб Хофмайстера» в линии остекления. Корма – традиционная.

В салоне сохранен фирменный для BMW разворот центральной части передней панели к водителю, хотя как таковой консоли уже нет. Остался медиадисплей диагональю 14,9 дюйма и небольшой ряд сенсорных кнопок под ним. Сенсорными стали и клавиши на руле, и управление светом.

Операционная система версии 8.5 обрела близкий к бытовым гаджетам интерфейс и игры, чтобы было нескучно проводить время, пока машина стоит у зарядной станции.

За Рулем
За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Техника

За РулемЗацените самый крутой BMW: 571 л.с., экран 31,3 дюйма!

В длину BMW пятой серии прибавил 97 мм, в ширину – 32 мм, в высоту – 36 мм. Колесная база выросла на 20 мм. Объем багажника версий с ДВС сократился с 530 до 520 л. У чисто электрических BMW i5 – 499 л. Бензобак урезали с 68 до 60 л. Пневмоподвески нет, но можно заказать полноуправляемое шасси и адаптивные амортизаторы.

«Пятерку», как и «семерку» несколькими месяцами ранее, сразу представили в обычных версиях и как электромобиль i5.

Бензиновые седаны развивают от 208 до 381 л. с. с учетом обязательного для них стартер-генератора. На самой мощной модификации стоит рядная «шестерка» 3.0, тогда как две младшие довольствуются четырьмя цилиндрами. Дизельное исполнение пока только одно – 520d мощностью 197 сил. Более мощные варианты выйдут позже вместе с подзаряжаемыми гибридами отдачей 299 и 489 л. с.

За Рулем
За Рулем

BMW i5 дебютировал с отдачей 340 и 601 л. с. В первом случае электромотор один, а привод задний. Во втором – два мотора и полный привод. Топовый вариант набирает 100 км/ч за 3,8 с и несет обозначение M60 xDrive. Пробег на одной зарядке составляет 455–497 км в зависимости от модификации. Еще четверть к этому можно добавить, выбрав специальный энергосберегающий режим. Но тогда придется ехать без всяких излишеств – даже без кондиционера.

За Рулем

Электроника

За РулемЭтот китайский премиум-кроссовер не уступает Мерседесу - 5 доказательств

Машина умеет запоминать настройки зарядных станций разных сетей и данные для их оплаты. Владельцу не придется каждый раз возиться с приложениями и системами доступа. Автопарковщик запоминает последние 200 метров и может проехать их после пуска двигателя в обратном направлении. «Полуавтопилот» умеет менять полосу, а командой для этого станет взгляд водителя в соответствующее зеркало в сочетании с включенным поворотником.

Позже выйдут универсал и слегка удлиненный седан для Китая.

О том, какие обновления получил Mercedes-Benz E-класса, мы еще расскажем. Заходите почаще!

  • Другие горячие автоновинки этого лета тут.
  • «За рулем» можно читать в ВКонтакте

Фото: BMW

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемМилешкин Кирилл
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW 5-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв