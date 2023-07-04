Новая BMW 5-й серии: все подробности
Дизайн
Новая «пятерка» обрела минимум дизайнерских «изысков». На пятую серию не стали ставить ни исполинские «ноздри», ни двухэтажную оптику. Остался только неоднозначно переработанный «изгиб Хофмайстера» в линии остекления. Корма – традиционная.
В салоне сохранен фирменный для BMW разворот центральной части передней панели к водителю, хотя как таковой консоли уже нет. Остался медиадисплей диагональю 14,9 дюйма и небольшой ряд сенсорных кнопок под ним. Сенсорными стали и клавиши на руле, и управление светом.
Операционная система версии 8.5 обрела близкий к бытовым гаджетам интерфейс и игры, чтобы было нескучно проводить время, пока машина стоит у зарядной станции.
Техника
В длину BMW пятой серии прибавил 97 мм, в ширину – 32 мм, в высоту – 36 мм. Колесная база выросла на 20 мм. Объем багажника версий с ДВС сократился с 530 до 520 л. У чисто электрических BMW i5 – 499 л. Бензобак урезали с 68 до 60 л. Пневмоподвески нет, но можно заказать полноуправляемое шасси и адаптивные амортизаторы.
«Пятерку», как и «семерку» несколькими месяцами ранее, сразу представили в обычных версиях и как электромобиль i5.
Бензиновые седаны развивают от 208 до 381 л. с. с учетом обязательного для них стартер-генератора. На самой мощной модификации стоит рядная «шестерка» 3.0, тогда как две младшие довольствуются четырьмя цилиндрами. Дизельное исполнение пока только одно – 520d мощностью 197 сил. Более мощные варианты выйдут позже вместе с подзаряжаемыми гибридами отдачей 299 и 489 л. с.
BMW i5 дебютировал с отдачей 340 и 601 л. с. В первом случае электромотор один, а привод задний. Во втором – два мотора и полный привод. Топовый вариант набирает 100 км/ч за 3,8 с и несет обозначение M60 xDrive. Пробег на одной зарядке составляет 455–497 км в зависимости от модификации. Еще четверть к этому можно добавить, выбрав специальный энергосберегающий режим. Но тогда придется ехать без всяких излишеств – даже без кондиционера.
Электроника
Машина умеет запоминать настройки зарядных станций разных сетей и данные для их оплаты. Владельцу не придется каждый раз возиться с приложениями и системами доступа. Автопарковщик запоминает последние 200 метров и может проехать их после пуска двигателя в обратном направлении. «Полуавтопилот» умеет менять полосу, а командой для этого станет взгляд водителя в соответствующее зеркало в сочетании с включенным поворотником.
Позже выйдут универсал и слегка удлиненный седан для Китая.
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Фото: BMW
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