Как у иномарок: Lada Vesta и будущая Iskra получат новый механизм
Научно-производственное предприятие «Итэлма» планирует начать поставки на конвейер АВТОВАЗа новых электроусилителей руля. Новым ЭУР оснастят модели Lada Vesta и Lada Iskra.
Уточняется, что в НПП «Итэлма» среди прочих плюсов нового ЭУР выделили облегчённую массу (8,8 кг против 10,5-11 кг у аналогов), интегрированный электронный блок управления в блок с двигателем, наличие встроенного датчика углового положения рулевого вала.
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Новые изделия прошли необходимые испытания. Их поставка на АВТОВАЗ запланирована на ближайшее время.
Эти детали интегрируют в модели семейства Vesta со всеми возможными кузовами. Для этого производитель изменил топливную и тормозную системы машин.
Ранее АВТОВАЗ начал серийный выпуск Lada Vesta с новым 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л.с. и АКП.
«За рулем» сообщал, что назван самый популярный в России иностранный автобренд.
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Источник: «Российская газета»
Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.