Как у иномарок: Lada Vesta и будущая Iskra получат новый механизм

АВТОВАЗ оснастит автомобили LADA Vesta и Iskra электроусилителем руля

Научно-производственное предприятие «Итэлма» планирует начать поставки на конвейер АВТОВАЗа новых электроусилителей руля. Новым ЭУР оснастят модели Lada Vesta и Lada Iskra.

Уточняется, что в НПП «Итэлма» среди прочих плюсов нового ЭУР выделили облегчённую массу (8,8 кг против 10,5-11 кг у аналогов), интегрированный электронный блок управления в блок с двигателем, наличие встроенного датчика углового положения рулевого вала.

Новые изделия прошли необходимые испытания. Их поставка на АВТОВАЗ запланирована на ближайшее время.

Эти детали интегрируют в модели семейства Vesta со всеми возможными кузовами. Для этого производитель изменил топливную и тормозную системы машин.

Ранее АВТОВАЗ начал серийный выпуск Lada Vesta с новым 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л.с. и АКП.

«За рулем» сообщал, что назван самый популярный в России иностранный автобренд.

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Источник: «Российская газета»