В России могут появиться автомобили под новым брендом Agron

Владелец бывших заводов Volkswagen и Hyundai зарегистрировал новый товарный знак

Нынешний владелец бывших российских заводов Volkswagen и Hyundai Motor, компания AGR Automotive Group, зарегистрировал новый товарный знак – Agron. Соответствующий документ появился в базе Роспатента.

Источник, обративший внимание на опубликованные документы, уточняет, что товарный знак Agron зарегистрирован по широкому перечню категорий товаров. В том числе и по классу транспортных средств.

Появятся ли в обозримом будущем автомобили указанного бренда, пока сказать сложно. Но определенным шагом в этом направлении регистрацию товарного знака вполне можно считать.

Товарный знак Agron

Напомним, что на бывшем заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге из оставшихся машинокомплектов сейчас собирают машины под брендом Solaris – ранее они были известны в РФ как Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Kia Rio X-Line. Бывший завод Volkswagen в Калуге пока простаивает.

Источник: Автопоток