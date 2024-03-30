Новейший Гелендваген с четырьмя моторами покажут в следующем месяце

Mercedes-Benz EQG официально представят на Пекинском автосалоне 25 апреля

Mercedes-Benz представит новый электрический внедорожник EQG на предстоящем Пекинском автосалоне. Ожидается, что автомобиль будет оснащен впечатляющим набором функций и технологий.

Mercedes-Benz EQG

Несмотря на переход на электротягу, EQG сохранил культовый рубленый дизайн и узнаваемые круглые фары. Боковая и задняя части автомобиля также остались практически без изменений, по сравнению с топливной версией.

В салоне EQG гармонично сочетаются классические элементы G-Class с современными технологиями. Автомобиль оснащен двумя высокотехнологичными экранами и спортивным рулевым колесом со срезанной нижней частью.

EQG получит уникальную систему из четырех электродвигателей, обеспечивающих независимый привод на все четыре колеса. Такая конфигурация позволит автомобилю с легкостью преодолевать сложные внедорожные условия.

Более того, новый внедорожник будет оснащен недавно разработанной батареей с кремниевым анодом. Эта технология увеличит плотность энергии на 20-40%, обеспечивая больший запас хода на одной зарядке.

Наряду с впечатляющими техническими характеристиками, Mercedes-Benz EQG порадует водителей инновационными функциями. Одной из них является режим «танкового разворота» G-Turn. Данная функция позволяет внедорожнику совершать полные обороты на месте, что значительно повышает маневренность в ограниченном пространстве.

Технические характеристики Mercedes-Benz EQG, такие как мощность, крутящий момент и запас хода, будут официально объявлены на презентации.

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Источник: ITHome