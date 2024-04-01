Москвич-купе?! Был и такой!

Обозреватель «За рулем» рассказал об уникальном двухместном Москвиче 1999 года

В своей новой статье обозреватель «За рулем» Сергей Канунников подробно рассказывает о последних серийных моделях АЗЛК. Этот рассказ обращает нас ко второй половине 1990-х, когда московский завод экспериментировал с платформой Москвич-2141. Главным образом, эксперименты касались двигателя, оснащения салона и, конечно, длины кузова – многие вспомнят «Юрия Долгорукого», «Князя Владимира», «Ивана Калиту»...

Но сейчас, много лет спустя, за всем этим длиннобазным разнообразием можно запамятовать, что у АЗЛК были тогда не только удлиненные варианты хэтчбека и седана, но и укороченные! Вот что говорит автор статьи на эту тему.

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

— Завод пробовал не только удлинять, но и укорачивать Москвич-2141. В 1999 году сделали двухместное купе по имени Дуэт с колесной базой 2300 мм – на 280 мм меньше стандартной.

Машина соорудили в двух вариантах: Москвич-2142SO со стандартным, как у «Святогора», передком и Москвич-2142S5 Дуэт II с «лицом» от «Калиты». Рекламировали варианты с 77-сильным двигателем ВАЗ-2106 и с французскими моторами, развивающими 112 л.с. и 145 л.с. Укороченных Москвичей сделали не более полутора десятков...

Москвич-2141SO Дуэт, 1999 год

Почему все эти машины не добились успеха, а сам завод вскоре закончил свои дни, читайте в большем материале «За рулем»!