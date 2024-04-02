Совершенно новый Toyota Land Cruiser 250 – официальные фото!

Тойота во всех подробностях показала новейший Land Cruiser 250

Европейское отделение компании Toyota опубликовало официальные фотографии и информацию о внедорожнике Land Cruiser 250. Напомним, эта модель – третья ветвь нынешнего обширного семейства Land Cruiser, состоящего из флагманского Land Cruiser 300, возрожденного классического Land Cruiser 70 и так называемой «light duty»-модели для европейского рынка. Иронично, что сборка Land Cruiser 250 налажена в Китае.

Toyota Land Cruiser 250

Кстати, на китайском рынке эта модель пойдет в продажу с вполне логичной приставкой Prado к названию и получит трехрядную конфигурацию салона с капитанскими креслами второго ряда, чего для других стран не предлагается.

Toyota Land Cruiser 250 First Edition

Зато для всех рынков гарантируются «традиционные преимущества модели» – качество, долговечность и надежность. Вариантов внешки два – будет особый «лук» передка для версии First Edition.

Toyota Land Cruiser 250 First Edition

Основой машине служит платформа GA-F, принадлежащая к архитектуре Toyota New Global Architecture. Конструкция рамная и описывается как обладающая значительно возросшей жесткостью, что обеспечивает скорость реакций, управляемость и плавность хода в любых дорожных и бездорожных условиях.

Интерьер Toyota Land Cruiser 250

Под капотом у первых машин будет модернизированный 2,8-литровый турбодизель с отдачей 204 л.с. в паре с новым восьмиступенчатым автоматом. В 2025 году к гамме обещают добавить мягкий гибрид.

Место водителя Toyota Land Cruiser 250

В рулевом управлении применен ЭУР. Привод во всех вариантах, разумеется, постоянный полный. Особая фишка – новая защита от крена (которую можно отключить).

Toyota Land Cruiser 250

Мировая премьера состоится 25 апреля на автосалоне в Пекине. Официальных цен пока нет... Шансы этой модели оказаться в РФ? Почему нет, если «параллельный» Land Cruiser 70 уже благополучно это сделал?