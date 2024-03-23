Стартовало производство новейшего Toyota Land Cruiser 250

Процесс производства Toyota Land Cruiser 250 запущен в Китае и проходит отладку

На прошлой неделе появились сообщения о запуске производства новой модели Toyota Land Cruiser 250 в Китае, и была опубликована фотография первого сваренного кузова. За неделю процесс заметно продвинулся. Согласно последним снимкам, опубликованным китайским изданием Autohome, началось опытное производство.

Производство Toyota Land Cruiser 250

На фотографиях видны готовые автомобили с метками на кузове. Работники изучают нюансы сборки, а процесс производства находится в стадии отладки.

По предварительной информации, серийное производство начнется не раньше, чем через несколько недель или даже месяцев, а поставки в Китае стартуют 16 июля.

Уже сейчас в Китае можно оформить предзаказ на внедорожник. Цены на этом этапе варьируются от 65,3 до 80 тыс. долларов. Ожидается, что розничные цены будут ниже. Они будут объявлены на автосалоне в Пекине, который открывается 25 апреля.

Toyota Land Cruiser 250

Toyota Land Cruiser 250 будет оснащен 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 415 л. с. и крутящим моментом 650 Н·м. Двигатель будет работать в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Внедорожник получит обновленный дизайн с более угловатой передней частью и увеличенной решеткой радиатора. Также ожидается улучшение оснащения безопасности и комфорта.

Запуск нового Land Cruiser 250 укрепит позиции Toyota в премиальном сегменте внедорожников на китайском рынке.

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Источник: Autohome