Стартовало производство новейшего Toyota Land Cruiser 250
На прошлой неделе появились сообщения о запуске производства новой модели Toyota Land Cruiser 250 в Китае, и была опубликована фотография первого сваренного кузова. За неделю процесс заметно продвинулся. Согласно последним снимкам, опубликованным китайским изданием Autohome, началось опытное производство.
На фотографиях видны готовые автомобили с метками на кузове. Работники изучают нюансы сборки, а процесс производства находится в стадии отладки.
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По предварительной информации, серийное производство начнется не раньше, чем через несколько недель или даже месяцев, а поставки в Китае стартуют 16 июля.
Уже сейчас в Китае можно оформить предзаказ на внедорожник. Цены на этом этапе варьируются от 65,3 до 80 тыс. долларов. Ожидается, что розничные цены будут ниже. Они будут объявлены на автосалоне в Пекине, который открывается 25 апреля.
Toyota Land Cruiser 250 будет оснащен 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 415 л. с. и крутящим моментом 650 Н·м. Двигатель будет работать в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Внедорожник получит обновленный дизайн с более угловатой передней частью и увеличенной решеткой радиатора. Также ожидается улучшение оснащения безопасности и комфорта.
Запуск нового Land Cruiser 250 укрепит позиции Toyota в премиальном сегменте внедорожников на китайском рынке.
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Источник: Autohome
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!