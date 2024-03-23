#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Suzuki Grand Vitara
23 марта
Хорошее оснащение, крепкое ЛКП, цена до миллиона — хороший японский кроссовер
Эксперт «За рулем» поделился нюансами выбора...
Ничего не слышали про биоасфальт? Такой скоро будет
23 марта
Ничего не слышали про биоасфальт? Такой скоро будет
Фонд Volkswagen выделил деньги на создание...
Женщина в отеле
23 марта
На что туристы обращают внимание при выборе отеля?
На основании результатов опроса эксперты...

Стартовало производство новейшего Toyota Land Cruiser 250

Процесс производства Toyota Land Cruiser 250 запущен в Китае и проходит отладку

На прошлой неделе появились сообщения о запуске производства новой модели Toyota Land Cruiser 250 в Китае, и была опубликована фотография первого сваренного кузова. За неделю процесс заметно продвинулся. Согласно последним снимкам, опубликованным китайским изданием Autohome, началось опытное производство.

Производство Toyota Land Cruiser 250
Производство Toyota Land Cruiser 250

На фотографиях видны готовые автомобили с метками на кузове. Работники изучают нюансы сборки, а процесс производства находится в стадии отладки.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

12 900 км с кроссовером российской сборки: итоги зимы

По предварительной информации, серийное производство начнется не раньше, чем через несколько недель или даже месяцев, а поставки в Китае стартуют 16 июля.

Уже сейчас в Китае можно оформить предзаказ на внедорожник. Цены на этом этапе варьируются от 65,3 до 80 тыс. долларов. Ожидается, что розничные цены будут ниже. Они будут объявлены на автосалоне в Пекине, который открывается 25 апреля.

Toyota Land Cruiser 250
Toyota Land Cruiser 250

Toyota Land Cruiser 250 будет оснащен 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 415 л. с. и крутящим моментом 650 Н·м. Двигатель будет работать в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Внедорожник получит обновленный дизайн с более угловатой передней частью и увеличенной решеткой радиатора. Также ожидается улучшение оснащения безопасности и комфорта.

Запуск нового Land Cruiser 250 укрепит позиции Toyota в премиальном сегменте внедорожников на китайском рынке.

Источник: Autohome

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Autohome
23.03.2024
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

-27