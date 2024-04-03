Этот кроссовер теперь популярнее, чем Niva Legend и Niva Travel, вместе взятые

Максим Кадаков назвал кроссовер, который заменил Hyundai Santa Fe и Kia Sorento

Появилась точная статистика продаж новых автомобилей в России за первый квартал 2024 года. По данным Минпромторга, почти совпавшими с опубликованным недавно прогнозом РБК, за три месяца текущего года россияне купили 328 901 новый легковой автомобиль.

Топ-5 новых легковых авто, I квартал 2024:

Lada Granta – 40 400

Lada Vesta – 23 761

Haval Jolion – 15 774

Geely Monjaro – 12 932

Niva Legend + Niva Travel – 12 587

На изменение баланса сил в первой пятерке популярнейших моделей России обратил внимание главный редактор «За рулем».

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Каким образом Monjaro обгоняет по продажам обе Нивы вместе взятые и почти догоняет Jolion – загадка. Эдакий новый Santa Fe или Sorento.

Львиная доля Monjaro ввезена серыми путями – посмотрим, каков будет расклад во втором квартале.

Geely Monjaro 2024

К слову, если взять итоги только за март, отечественная Niva Travel все же опережает Geely Monjaro по популярности, однако упомянутый второй квартал может стать для «китайца» новым взлетом – только что представлена обновленная версия.

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Источник: Минпромторг, Максим Кадаков