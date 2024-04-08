Олдтаймер-Галерея 2024 покажет коллекцию спортивных Мерседесов!

«За рулем» рассказал, где будет выставлена уникальная коллекция Mercedes Benz SL

В преддверии открытия Олдтаймер-Галереи «За рулем» продолжает рассказывать о различных экспозициях, которые можно будет там посетить. Крупнейшая в РФ выставка старинных автомобилей и антиквариата пройдет уже в 34-й раз, и откроется она 12 апреля в Санкт-Петербурге на площадях КВЦ «Экспофорум».

ATTIKA – производитель полимерных смол

Помимо однозначных шоу-стопперов, коими являются новейшие российские мотоциклы ИЖ Калашников и AURUS Merlon, рекомендуем также обратить внимание на стенд компании ATTIKA. Только взгляните на «Великолепную семерку», которая там разместится!

Mercedes Benz 190SL W121 (1957)

Mercedes Benz 280SL W113 (1970)

Mercedes Benz 280SL R107 (1979)

Mercedes Benz 280SL R129 (1994)

Mercedes Benz 500SL R230 (2007)

Mercedes Benz 500SL R231 (2016)

Mercedes Benz 43SL R232 (2023).

Вообще ATTIKA – это известный российский производитель полимерных смол и неизменный участник Олдтаймер-Галереи. Идея выставить коллекцию спортивных Мерседесов в том, чтобы показать развитие инженерной мысли за последние 70 лет на примере модели SL (SL, Sport Leicht – «спортивный легкий», нем.), линейки первых спортивных кабриолетов.

Коллекция, собранная компанией ATTIKA – тот случай, когда классика отлично уживается с современностью

Выставка «Олдтаймер-Галерея» пройдет с 12 по 14 апреля в КВЦ «Экспофорум» (Санкт-Петербург), все подробности уже есть на сайте организаторов.