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Олдтаймер-Галерея 2024 покажет коллекцию спортивных Мерседесов!

«За рулем» рассказал, где будет выставлена уникальная коллекция Mercedes Benz SL

В преддверии открытия Олдтаймер-Галереи «За рулем» продолжает рассказывать о различных экспозициях, которые можно будет там посетить. Крупнейшая в РФ выставка старинных автомобилей и антиквариата пройдет уже в 34-й раз, и откроется она 12 апреля в Санкт-Петербурге на площадях КВЦ «Экспофорум».

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
ATTIKA – производитель полимерных смол
ATTIKA – производитель полимерных смол

Помимо однозначных шоу-стопперов, коими являются новейшие российские мотоциклы ИЖ Калашников и AURUS Merlon, рекомендуем также обратить внимание на стенд компании ATTIKA. Только взгляните на «Великолепную семерку», которая там разместится!

  • Mercedes Benz 190SL W121 (1957)
  • Mercedes Benz 280SL W113 (1970)
  • Mercedes Benz 280SL R107 (1979)
  • Mercedes Benz 280SL R129 (1994)
  • Mercedes Benz 500SL R230 (2007)
  • Mercedes Benz 500SL R231 (2016)
  • Mercedes Benz 43SL R232 (2023).

Вообще ATTIKA – это известный российский производитель полимерных смол и неизменный участник Олдтаймер-Галереи. Идея выставить коллекцию спортивных Мерседесов в том, чтобы показать развитие инженерной мысли за последние 70 лет на примере модели SL (SL, Sport Leicht – «спортивный легкий», нем.), линейки первых спортивных кабриолетов.

Коллекция, собранная компанией ATTIKA – тот случай, когда классика отлично уживается с современностью
Коллекция, собранная компанией ATTIKA – тот случай, когда классика отлично уживается с современностью

Выставка «Олдтаймер-Галерея» пройдет с 12 по 14 апреля в КВЦ «Экспофорум» (Санкт-Петербург), все подробности уже есть на сайте организаторов.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
08.04.2024
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