Розыгрыш седана OMODA S5: жюри уже выбирает победителя
Определилась первая десятка тест-пилотов, претендующих на главный приз – автомобиль OMODA S5. Согласно правилам, опубликованным на сайте акции, все совершеннолетние россияне могли пройти тест-драйв седана OMODA S5, а затем опубликовать свой отчет в личном аккаунте VK с хештегом #ЗаРулемOMODAS5 и собирать лайки под постами.
Напомним, обладателем автомобиля станет только один счастливчик, двое других призеров получат электрические лонгборды OMODA и подписку на журнал «За рулем».
Мы уже выбираем победителя: к интенсивной работе приступило жюри «За рулем», которое определит качество и полноту обзоров. А пока публикуем ТОП-10 претендентов (по количеству лайков):
- Михаил Семиглазов (Тольятти) 3483 лайков
- Александр Садченко (Новошахтинск) 4195лайков
- Дмитрий Кудимов (Красноярск) 4342 лайков
- Александр Фирсов (Казань) 4356 лайков
- Николай Кобельков (Каменка) 4467 лайков
- Даниил Мелешкин (Смоленск) 4745 лайков
- Елена Дурнева (Москва) 4795 лайков
- Денис Желудов (Санкт-Петербург) 4885 лайков
- Руслан Марков (Звенигово) 5039 лайков
- Иван Фоменко (нет данных) 5370 лайков.
Имена счастливчиков узнаем через несколько дней.
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