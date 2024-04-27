Розыгрыш седана OMODA S5: жюри уже выбирает победителя

Завершился второй этап акции «Выиграй OMODA S5 с За Рулем»

Определилась первая десятка тест-пилотов, претендующих на главный приз – автомобиль OMODA S5. Согласно правилам, опубликованным на сайте акции, все совершеннолетние россияне могли пройти тест-драйв седана OMODA S5, а затем опубликовать свой отчет в личном аккаунте VK с хештегом #ЗаРулемOMODAS5 и собирать лайки под постами.

Напомним, обладателем автомобиля станет только один счастливчик, двое других призеров получат электрические лонгборды OMODA и подписку на журнал «За рулем».

Мы уже выбираем победителя: к интенсивной работе приступило жюри «За рулем», которое определит качество и полноту обзоров. А пока публикуем ТОП-10 претендентов (по количеству лайков):

Михаил Семиглазов (Тольятти) 3483 лайков

Александр Садченко (Новошахтинск) 4195лайков

Дмитрий Кудимов (Красноярск) 4342 лайков

Александр Фирсов (Казань) 4356 лайков

Николай Кобельков (Каменка) 4467 лайков

Даниил Мелешкин (Смоленск) 4745 лайков

Елена Дурнева (Москва) 4795 лайков

Денис Желудов (Санкт-Петербург) 4885 лайков

Руслан Марков (Звенигово) 5039 лайков

Иван Фоменко (нет данных) 5370 лайков.

Имена счастливчиков узнаем через несколько дней.

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