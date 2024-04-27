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Розыгрыш седана OMODA S5: жюри уже выбирает победителя

Завершился второй этап акции «Выиграй OMODA S5 с За Рулем»

Определилась первая десятка тест-пилотов, претендующих на главный приз – автомобиль OMODA S5. Согласно правилам, опубликованным на сайте акции, все совершеннолетние россияне могли пройти тест-драйв седана OMODA S5, а затем опубликовать свой отчет в личном аккаунте VK с хештегом #ЗаРулемOMODAS5 и собирать лайки под постами.

Напомним, обладателем автомобиля станет только один счастливчик, двое других призеров получат электрические лонгборды OMODA и подписку на журнал «За рулем».

Мы уже выбираем победителя: к интенсивной работе приступило жюри «За рулем», которое определит качество и полноту обзоров. А пока публикуем ТОП-10 претендентов (по количеству лайков):

  • Михаил Семиглазов (Тольятти) 3483 лайков
  • Александр Садченко (Новошахтинск) 4195лайков
  • Дмитрий Кудимов (Красноярск) 4342 лайков
  • Александр Фирсов (Казань) 4356 лайков
  • Николай Кобельков (Каменка) 4467 лайков
  • Даниил Мелешкин (Смоленск) 4745 лайков
  • Елена Дурнева (Москва) 4795 лайков
  • Денис Желудов (Санкт-Петербург) 4885 лайков
  • Руслан Марков (Звенигово) 5039 лайков
  • Иван Фоменко (нет данных) 5370 лайков.

Имена счастливчиков узнаем через несколько дней.

Реклама/АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», ИНН 7743578549/erid F7NfYUJCUneLr2pKWyRa

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«За рулем»
Фото:Omoda
Количество просмотров 7
27.04.2024
Фото:Omoda
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