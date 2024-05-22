Кросс-универсал с надежным мотором, японским автоматом и полным приводом за 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать Volvo XC70 с пробегом

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассказал о кросс-версиях универсалов, которые можно найти на вторичном рынке в неплохом состоянии и не дороже 2 млн рублей. Будет среди них и Volvo XC70 – приблизительно 2014 года выпуска.

Да, не слишком молод, но эта модель всегда отличалась надежностью. В этом, отчасти, и проблема – владельцы неохотно расставались с этими универсалами.

Качество краски и металла у Вольво на высоком уровне, лишь хромированные элементы могут слегка потускнеть. Материалы интерьера в XC70 обладают хорошей стойкостью к износу: даже после пробега 250 тысяч километров кожа на руле или сидениях не потребует замены.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Почти все автомобили на рынке – с пятицилиндровым турбодизелем объемом 2,4 литра. В целом агрегат долговечен, но мелкие болячки есть. При осмотре обязательно прислушайтесь к его работе – нет ли свиста. Натяжные ролики не отличаются надежностью, что может привести к раннему обрыву приводного ремня.

Шестиступенчатый автомат Aisin не будет беспокоить при регулярной (раз в 60 тысяч км) смене масла.

Межосевая муфта Haldex пятого поколения официально не требует обслуживания. На самом деле жидкость стоит менять раз в те же 60 тысяч км с промывкой фильтрующей сетки.

О других вариантах универсалов за 2 млн рублей доступных на вторичном рынке, можно прочитать тут.