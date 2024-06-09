Названы частые причины закипания автомобиля в пробке

Эксперт Родионов: машина может закипеть в пробке из-за антифриза старше 2-х лет

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, почему машина может закипеть в пробке. Он отметил, что на некоторых внутренних системах авто особенно отрицательно сказывается жара.

Например, в пробках нередко «кипят» автомобили. Это происходит из-за проблем с системой охлаждения мотора.

Так, чтобы не закипеть, охлаждающая жидкость в системе должна быть свежей, качественной и в достаточном объеме. Часто кипят машины, в которые залит старый антифриз, которому больше двух лет. Тогда он уже не справляется с задачей отвода тепла от мотора, полезные присадки выработали свой ресурс, пояснил Родионов. Из-за старого антифриза могут более быстро выйти из строя патрубки и сальники.

Грязный радиатор системы охлаждения тоже может стать причиной закипания машины. Необходимо провести его очистку перед наступлением жары, пояснил специалист. Он отметил, что избежать серьезных неисправностей поможет профессиональная диагностика системы охлаждения перед наступлением жаркой погоды.

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Источник: Российская газета