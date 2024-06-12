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Россиянам рассказали, сколько прослужит пленка для оклейки машины

Эксперт «За рулем»: качественная пленка для оклейки авто прослужит 8–10 лет

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Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал в своем материале, сколько прослужит пленка для оклейки автомобиля. Он отмечает, что бытует мнение, что пленка теряет приличный вид года за три, а снимается вместе с лаком.

Так и было с дешевыми виниловыми материалами. Они и сейчас используются для такси. Но винил бывает и качественным, таковы практически все цветные пленки — они равномернее сохраняют оттенок и лучше тянутся.

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Сейчас популярностью пользуются полиуретановые материалы. Их средняя толщина составляет 200 микрон, что почти вдвое больше, чем всё защитное покрытие металла (а не только краска и лак) у многих современных моделей, пояснил эксперт. Такое покрытие выдерживают и удары камней, и мелкие ДТП. 

Полиуретановые пленки обычно прозрачные – глянцевые или матовые.

Комментарий эксперта

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Качественная пленка прослужит и 8-10 лет. Снять ее после этого можно без последствий для заводской окраски. С вторично окрашенными деталями – как повезет, в зависимости от качества работы маляров.

В процессе эксплуатации пленку можно полировать, как и ЛКП автомобиля. При желании можно даже защитить поверх керамикой.

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
12.06.2024
Фото:freepik / freepik
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