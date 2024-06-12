Россиянам рассказали, сколько прослужит пленка для оклейки машины
Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал в своем материале, сколько прослужит пленка для оклейки автомобиля. Он отмечает, что бытует мнение, что пленка теряет приличный вид года за три, а снимается вместе с лаком.
Так и было с дешевыми виниловыми материалами. Они и сейчас используются для такси. Но винил бывает и качественным, таковы практически все цветные пленки — они равномернее сохраняют оттенок и лучше тянутся.
Сейчас популярностью пользуются полиуретановые материалы. Их средняя толщина составляет 200 микрон, что почти вдвое больше, чем всё защитное покрытие металла (а не только краска и лак) у многих современных моделей, пояснил эксперт. Такое покрытие выдерживают и удары камней, и мелкие ДТП.
Полиуретановые пленки обычно прозрачные – глянцевые или матовые.
Комментарий эксперта
Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:
– Качественная пленка прослужит и 8-10 лет. Снять ее после этого можно без последствий для заводской окраски. С вторично окрашенными деталями – как повезет, в зависимости от качества работы маляров.
В процессе эксплуатации пленку можно полировать, как и ЛКП автомобиля. При желании можно даже защитить поверх керамикой.
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