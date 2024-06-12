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Эксперты рассказали, что надо сделать во время ДТП на общественном транспорте
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Эксперты рассказали, что надо сделать во время ДТП на общественном транспорте
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Эксперты рассказали, что надо сделать во время ДТП на общественном транспорте

Россиянам рассказали, как повысить свои шансы на выживание при ДТП в транспорте

Российскую общественность потрясло дорожно-транспортное происшествие в Кемерово с участием двух трамваев, в котором количество пострадавших насчитывает более 100 человек.

Комментируя это страшное происшествие, эксперты рассказали, что во время аварии на общественном транспорте пассажиры фактически ничем не защищены, потому что в маршрутке, автобусе или в трамвае не предусмотрены ремни безопасности. Поэтому независимый эксперт Дмитрий Попов советует воспользоваться тем, что есть.

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«Максимально крепко держитесь за поручни. Если есть какие-то лямки, шлейки, то их нужно правильно продеть. Есть автобусы, в которых болтаются ремешки – они помогут немного снизить негативный эффект», – уточнил эксперт.

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Вся ответственность за безопасность пассажиров лежит на водителе транспортного средства и зависит как от его профессиональной подготовки и опыта, так и от технического состояния подвижного состава, подчеркнул Попов.

Автоюрист Лев Воропаев напомнил, что рекомендуется принять такое положение тела, чтобы в случае возможного ДТП можно было минимизировать вероятность травмирования и таким образом повысить шанс на выживание.

«Надо расположить голову между коленями и накрыть себя руками сверху. Желательно, чтобы впереди было какое-то удерживающее препятствие. Если есть еще какая-то возможность себя накрыть, стоит воспользоваться этим. И готовиться к удару максимально напряженно», – советует специалист.

Если транспорт потерял управление, можно оценить риски и попробовать выпрыгнуть из транспорта, чтобы спастись, рекомендует Воропаев. При этом он подчеркивает, что это достаточно опасно, потому что можно оказаться под колесами автомобиля на трассе с оживленным движением, предупреждает эксперт.

Источник: Вечерняя Москва

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
Количество просмотров 1
12.06.2024
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
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