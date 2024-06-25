Надежный семейный «европеец» с большим багажником вернулся в Россию: что с ценой

Дилеры привезли в Россию новые Skoda Octavia Pro по цене от 2,8 млн рублей

В Россию вернулись новые Skoda Octavia Pro по альтернативным каналам. Цены автомобиля начинаются от 2,8 млн рублей, это следует из объявлений на популярном сайте.

Самый дешевый лифтбек Skoda Octavia Pro продают в Петербурге. Автомобиль в комплектации Style Plus стоит 2,78 млн рублей. В списке оснащения система мониторинга давления в шинах, дождя и света, медиасистема с большим экраном, климат-контроль и круиз-контроль и прочее. Во Владивостоке аналогичная машина стоит 2,9 млн рублей.

Skoda Octavia Pro

Что касается техники, то все Skoda Octavia Pro идентичны: они оснащены 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым роботом. Привод передний. Объем багажника у этих автомобилей довольно большой: 528-1482 литров в зависимости от конфигурации задних сидений.

Skoda Octavia Pro

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»