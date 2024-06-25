Надежный семейный «европеец» с большим багажником вернулся в Россию: что с ценой
В Россию вернулись новые Skoda Octavia Pro по альтернативным каналам. Цены автомобиля начинаются от 2,8 млн рублей, это следует из объявлений на популярном сайте.
Самый дешевый лифтбек Skoda Octavia Pro продают в Петербурге. Автомобиль в комплектации Style Plus стоит 2,78 млн рублей. В списке оснащения система мониторинга давления в шинах, дождя и света, медиасистема с большим экраном, климат-контроль и круиз-контроль и прочее. Во Владивостоке аналогичная машина стоит 2,9 млн рублей.
Что касается техники, то все Skoda Octavia Pro идентичны: они оснащены 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым роботом. Привод передний. Объем багажника у этих автомобилей довольно большой: 528-1482 литров в зависимости от конфигурации задних сидений.
Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.
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Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Skoda Octavia (9)
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
нет
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.