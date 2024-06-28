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В РФ стартовали продажи премиального кроссовера...

Длина 4655 мм, 245 л.с., японская АКП: новый премиальный «китаец» появился в РФ

В РФ стартовали продажи премиального кроссовера Hongqi HS3 по цене от ₽3,99 млн

Китайский автопроизводитель Hongqi представил в России новый кроссовер HS3. Переднеприводная версия стоит 3,99 млн рублей, полноприводная – 4,59 млн рублей.

Длина HS3 составляет 4655 мм при колесной базе 2770 мм. В России модель будет представлена в двух модификациях: с двигателем 1.5 (156 л.с., 252 Нм), 7-ступенчатым «роботом» с двойным мокрым сцеплением и передним приводом, а также с мотором 2.0 (245 л.с., 380 Нм), классическим 8-ступенчатым «автоматом» Aisin и системой полного привода.

Hongqi HS3
Hongqi HS3

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В салоне установлена цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и 12,6-дюймовый экран мультимедиа с аудиосистемой с восемью динамиками. В комплектацию входит светодиодная оптика, панорамная стеклянная крыша, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, руль с подогревом и многое другое. Объем багажника равен 352 л (706 л при сложенных задних сиденьях).

Интерьер Hongqi HS3
Интерьер Hongqi HS3

Мировая премьера Hongqi HS3 прошла в середине 2023 года на мотор-шоу в Шанхае.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

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Источник: Известия

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Hongqi
28.06.2024
Фото:Hongqi
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