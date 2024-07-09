В России продают редкий микроавтобус РАФ за 9 млн рублей

В России продают уникальный микроавтобус РАФ-21А «Афалина» 1977 года выпуска. Машина построена на платформе микроавтобуса РАФ-977Д, но в ней используются элементы от ГАЗ-21 и ГАЗ-22, правительственного ЗИМа, а также Чайки.

РАФ-21А «Афалина» оснащен 2,4-литровым мотором мощностью 85 л.с. и механической коробкой передач. Интересно, что автомобиль ранее был представлен в Музее транспорта Москвы. Сейчас же стать обладателем машины можно за 8,99 млн рублей.

РАФ-21А «Афалина»

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Источник: avtovzglyad.ru