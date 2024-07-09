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В России продают уникальный микроавтобус РАФ

В России продают редкий микроавтобус РАФ за 9 млн рублей

В России продают уникальный микроавтобус РАФ-21А «Афалина» 1977 года выпуска. Машина построена на платформе микроавтобуса РАФ-977Д, но в ней используются элементы от ГАЗ-21 и ГАЗ-22, правительственного ЗИМа, а также Чайки.

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РАФ-21А «Афалина» оснащен 2,4-литровым мотором мощностью 85 л.с. и механической коробкой передач. Интересно, что автомобиль ранее был представлен в Музее транспорта Москвы. Сейчас же стать обладателем машины можно за 8,99 млн рублей.

РАФ-21А «Афалина»
РАФ-21А «Афалина»

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

Источник: avtovzglyad.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
09.07.2024
Фото:Wikimedia
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