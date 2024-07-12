Надежный дизель, богатое оснащение, престижная марка – полный люкс за 2,5 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать Land Rover Discovery Sport с пробегом

Если машину брать новой и располагать суммой около 2,5 млн рублей, то вам светит самый бюджетный переднеприводный кроссовер из Китая. При всем уважении, перспектива эта как минимум вызывает вопросы. Так что можно обратить взор на рынок авто с пробегом – правда, вопросы сразу возникнут и там.

Land Rover Discovery Sport

На многие из них отвечает Александр Виноградов и рассматривает несколько вариантов кроссоверов и внедорожников с пробегом, стоящих в пределах 2,5 млн рублей. Одно из любопытных предложений – Land Rover Discovery Sport. Он будет старше недавно рассмотренного нами Volvo XC60 – 2015-2016 годов выпуска. Встречаются и машины с бензиновым 2.0 (240 л.с.), и с турбодизелем мощностью 150 и 190 л.с.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– До конца 2015 года на автомобиль ставился старый турбодизель 2.2, и это самый надежный вариант. Лучше искать его. Сменивший его дизель семейства Ingenium поначалу страдал от детских болезней. У бензиновых двигателей низка надежность цепи ГРМ. Также никуда не делась проблема с разрушением выпускного коллектора.

Все двигатели работали в паре с девятиступенчатым автоматом. Сам агрегат в целом неплох, но иногда бывают проблемы с выезжающей шайбой-селектором, с помощью которой переключаются режимы работы автомата.

В ходовой части больше всего проблем доставляет тормозная система – ее диски быстро изнашиваются. После покупки, скорее всего, придется их менять.

Выбираем Discovery Sport с пробегом, смотрим кузов и салон

Задние фонари со временем начинают потеть из-за некачественных уплотнителей;

Обязательно проверьте, как работает климат-контроль. Если есть повышенный шум, то придется менять моторчик.

Land Rover Discovery Sport

А что еще интересного стоит посмотреть за эти деньги? Отвечаем на этот вопрос в новой статье «За рулем»!