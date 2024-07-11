Шкуматов: законопроект о сокрытии номеров нуждается в доработке

Госдума усилит ответственность водителей, которые прячут номера авто

В первом чтении принят законопроект, который ужесточает административную ответственность за управление транспортным средством с номерными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих идентификации, либо позволяющих их видоизменить или скрыть. А также за повторное управление авто без номеров или с подобными устройствами.

Сейчас за это предусмотрен штраф в размере пять тысяч, а также лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Новые нормы предлагают за повторное правонарушение или вождение без номерных знаков изымать водительские права на срок от 1 года до 1,5 лет. Чтобы привлечь водителя к ответственности, достаточно будет наличия устройства, которое видоизменяет или закрывает номера.

Петр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Законопроект в целом понятен. Наказание для водителей, использующих специальные приспособления для скрытия номерных знаков, заслуженное и соразмерное.

Однако формулировки статьи могут привести к тому, что к ответственности будут привлекать обычных автовладельцев, использующих простые адаптеры для крепления номеров.

Практически любой автомобиль имеет бампер, особенно передний, кривой формы. Для таких автомобилей выпускаются специальные адаптеры, позволяющие крепить плоский номерной знак к изогнутому бамперу. Проблема в том, что формулировка статьи ("регистрационные знаки, оборудованные с применением устройств, позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет лишение прав") может затронуть добропорядочных автовладельцев.

Адаптеры позволяют снять номер, что технически можно трактовать как возможность его скрыть. Таким образом, обычные автовладельцы, купившие адаптер на популярных торговых площадках, могут лишиться прав на полтора года. Это несправедливо.

Статья нуждается в доработке. Необходимо уточнить в формулировке, что под устройствами, позволяющими видоизменить или скрыть номера, понимаются только те, которые делают это во время движения транспортного средства. Текущая же формулировка может привести к тому, что огромное количество автовладельцев рискует лишиться прав. Практически все современные автомобили нуждаются в адаптере крепления рамки номерного знака, так как машин с абсолютно плоским бампером практически не осталось.

Закон в нынешней редакции не защищает добропорядочных автовладельцев от возможных перегибов со стороны инспекторов на местах и нуждается в дополнениях, уточняющих, какие конкретно устройства крепления номерного знака являются запрещенными, а какие – нет.

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Источник: ОНФ